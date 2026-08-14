La XIX edición del OCIb honrará el legado de Jaime de Vicente con más de 35 eventos

14/08/2026 La XIX edición del OCIb estará dedicada a la memoria de Jaime de Vicente.. El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ultima los preparativos de su decimonovena edición, una convocatoria especialmente significativa que estará dedicada a la memoria de Jaime de Vicente, fundador del festival y figura fundamental en el fortalecimiento de los vínculos culturales entre Huelva e Iberoamérica. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA OICB

Guardar

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ultima los preparativos de su decimonovena edición, una convocatoria especialmente significativa que estará dedicada a la memoria de Jaime de Vicente, fundador del festival y figura fundamental en el fortalecimiento de los vínculos culturales entre Huelva e Iberoamérica.

Según ha indicado la organización en una nota, la ausencia de Jaime de Vicente imprime a los preparativos de esta edición una "especial carga emotiva" y "refuerza el compromiso de preservar su legado". El fotógrafo Paco Gil estará al frente de esta nueva etapa, acompañado por un equipo de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) decidido a mantener las líneas fundamentales que su fundador trazó a lo largo de casi dos décadas.

PUBLICIDAD

La programación oficial será presentada el próximo jueves 3 de septiembre en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Huelva, en un encuentro con autoridades, representantes de las instituciones colaboradoras, artistas participantes y medios de comunicación. Durante el acto también se dará a conocer el cartel oficial seleccionado como imagen representativa de la XIX edición del OCIb, fruto de una convocatoria abierta a diseñadores, artistas y creadores de la comunidad cultural iberoamericana.

El festival contará con más de 35 eventos y reunirá artes plásticas, escultura, música, poesía, literatura, fotografía, teatro, danza contemporánea, patrimonio, pensamiento, gastronomía y actividades infantiles. La programación se extenderá durante más de tres meses y contará con artistas y creadores de España, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, México y Guatemala, entre otros países.

PUBLICIDAD

Las actividades llegarán a Huelva capital y a distintos puntos de la provincia, entre ellos Rociana del Condado, Minas de Riotinto, Aracena, Nerva, Gibraleón, La Rábida, Isla Cristina y el entorno de Doñana. La edición también tendrá proyección internacional con varias propuestas en Argentina, reforzando así una dimensión que ha acompañado al festival desde sus orígenes.

El equipo organizador ha preparado una programación "amplia y diversa" siguiendo las directrices y proyectos que Jaime de Vicente dejó trazados. Su legado estará presente en más de 35 eventos que darán forma a un homenaje colectivo en el que la música, las artes, la palabra y la memoria volverán a tender puentes entre ambas orillas del Atlántico.

PUBLICIDAD

La XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, y con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y Ayuntamientos de la provincia.