EEUU acusa a más de 40 países de facilitar a China eludir sus aranceles comerciales

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Estados Unidos ha identificado a más de 40 jurisdicciones, entre las que figura la Unión Europea, que habrían tomado parte en mayor o menor medida en la elusión de sus aranceles mediante el llamado "transbordo" ilegal de mercancías, una estrategia que principalmente estaría beneficiando a China y que puede llegar a suponer pérdidas de ingresos de entre 19.000 y 26.000 millones de dólares (16.480 y 22.550 millones de euros).

En un informe de 25 páginas denominado "La Gran Estafa del Transbordo", con una imagen del caballo de Troya en la portada, Peter Navarro, asesor principal de la Casa Blanca para Comercio y Manufacturas, advierte de que Estados Unidos se enfrenta a un desafío creciente debido al transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países para evadir los aranceles aplicables y otras medidas comerciales.

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"Imponemos aranceles a un país como China y trasladan subrepticiamente la mercancía a países con aranceles más bajos: Vietnam, México, Camboya, más de 40 países alrededor del mundo, y luego llega a Estados Unidos con un arancel considerablemente menor", explicó ante la prensa.

En este sentido, el informe señala que esta estrategia puede implicar distintas actuaciones, incluyendo un cambio de etiquetas, reempaquetado, refacturación, procesamiento menor, declaraciones falsas sobre el país de origen u otras acciones destinadas a obtener un trato arancelario que no se aplicaría si se declarara el verdadero origen económico de las mercancías.

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De este modo, los productos que antes se transportaban directamente de China a Estados Unidos se enviarían a través de jurisdicciones donde el ensamblaje, el acabado, el reempaquetado, el cambio de etiquetas o la documentación, simularían un origen nacional diferente y, con el tiempo, estas prácticas han contribuido al desarrollo de una red global de centros de producción, plataformas logísticas, zonas francas, depósitos aduaneros, corredores de procesamiento y centros de reexportación.

"He descubierto que hay más de 40 países involucrados", aseguró Navarro, en relación con aquellas jurisdicciones que "están facilitando esta gran estafa de transbordo", cuyo grado de intervención varía significativamente en escala económica y función.

De este modo, el Nivel 1 está compuesto por los llamados "Líderes de Escala Diversificada", aquellos países y bloques comerciales que representan grandes volúmenes absolutos de bienes vinculados a China, a la vez que mantienen bases industriales diversificadas e importantes plataformas de exportación con destino a Estados Unidos, incluyendo a Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.

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El Nivel 2 incluye a países como Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam, que combinan importantes volúmenes de transbordo ilegal con una mayor integración en cadenas de suministro vinculadas a China, abastecimiento de insumos, plataformas de fabricación, sistemas logísticos o canales regionales de redireccionamiento.

Un tercer nivel está compuesto por economías más pequeñas con volúmenes absolutos de transbordo ilegal menores, pero con ventajas específicas en puntos débiles, incluyendo mano de obra barata, zonas francas, acceso a puertos o fronteras, almacenes aduaneros, capacidad de ensamblaje especializada, acceso preferencial a EEUU o capacidad limitada de control aduanero, que las convierten en objetivos atractivos para el desvío de mercancías vinculado a China.

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El informe apunta que, tomando como referencia un escenario central de 75.000 millones de dólares (algo más de 65.000 millones de euros) en transbordo ilegal anual, se estima la pérdida de aproximadamente 450.000 empleos y pérdidas de ingresos federales asociadas de entre 19.000 y 26.000 millones de dólares.

"Los aranceles han funcionado bien, muy bien, protegiendo a los trabajadores y las fábricas estadounidenses, pero China inmediatamente comenzó a idear planes para evadir los aranceles mediante el transbordo", lamentó Navarro.

RESPUESTA DE BRUSELAS.

A este respecto, un portavoz de la Comisión Europa ha confirmado a Europa Press que Bruselas tiene conocimiento del informe publicado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca, que incluye a la UE en su categoría de Nivel 1 de "Líderes de Escala Diversificada".

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"La Comisión está colaborando con la Administración de EEUU para comprender mejor la metodología, las conclusiones y las posibles implicaciones del informe para la UE", ha indicado.

No obstante, ha subrayado que el propio documento señala que, para las jurisdicciones de Nivel 1, los posibles riesgos de transbordo están integrados en flujos comerciales legítimos y amplios, añadiendo que la clasificación no debe interpretarse como una acusación de que la UE facilite o permita sistemáticamente el transbordo ilegal.

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En cualquier caso, ha defendido que la UE comparte el objetivo de EEUU de combatir el fraude aduanero y mantiene su compromiso de colaborar con Washington en el marco de sus actividades habituales de cooperación aduanera.