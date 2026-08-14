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Rescatan a hombre de isla Dominica desaparecido en el Caribe tras avería de catamarán

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San Juan, 14 ago (EFE).- La Guardia Costera de EE.UU. informó este viernes que oficiales suyos, junto a un equipo de rescate neerlandés y francés rescataron a un ciudadano de la isla Dominica que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en aguas del Caribe sobre un catamarán.

Los guardacostas explicaron en un comunicado de prensa que el individuo, identificado como Peter Baron, de 58 años, fue rescatado la tarde del jueves a aproximadamente 11 millas náuticas al oeste de la isla de San Martín abordo del velero 'Ocean Time'.

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De acuerdo con la agencia estadounidense, fueron agentes abordo del avión HC-144 Ocean Sentry, que despegó desde la Base Aérea de Miami, Florida (EE.UU.), quienes avistaron a Baron sobre un catamarán y usando la caña del timón de emergencia de la nave para poder viajar.

Esto coincidió con informes de que el barco sufrió una avería en el sistema de navegación antes de viajar de Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas, a San Martín, el pasado 9 de agosto.

Tras el avistamiento, la Guardia Costera neerlandesa y las unidades francesas de rescate respondieron y se dirigieron al lugar.

Momentos después, la unidad de la Guardia Costera neerlandesa llegó al sitio y confirmó que la embarcación era el catamarán 'Ocean Time' y que la persona a bordo era Baron.

Agraciadamente, la tripulación neerlandesa no informó de ninguna situación médica, lesión o problema relacionado con la navegabilidad del velero de 45 pies (14 metros).

Tras atender a Baron, los equipos de rescate remolcaron la embarcación parcialmente averiada hasta Simpson Bay, en San Martín.

Posteriormente, la Guardia Costera neerlandesa facilitó las comunicaciones entre Baron y su familia para hacerles saber que estaba a salvo. EFE

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