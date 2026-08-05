Tedros viaja de nuevo a la RD Congo para reforzar la respuesta al brote de ébola

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Nairobi, 5 ago (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra este miércoles en la República Democrática del Congo (RDC) para "reforzar la respuesta" al brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, confirmó el jefe de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), Jean Kaseya.

Kaseya y Tedros se reunieron con el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi; responsables de Naciones Unidas y representantes de la OMS en la RDC.

"Revisamos la situación más reciente y el trabajo urgente requerido para reforzar la respuesta al ébola", afirmó en la red social X el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA.

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"El brote sigue siendo controlable, pero la respuesta debe avanzar más rápido que la transmisión", alertó Kaseya.

Según el responsable de los CDC de África, los esfuerzos se están coordinando bajo el liderazgo del Gobierno congoleño "en torno a la detección temprana, un rastreo de contactos más sólido, el acceso rápido a una atención de calidad, la continuidad de los servicios esenciales de salud y una mayor implicación de las comunidades".

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Kaseya subrayó que los equipos sobre el terreno necesitan recursos humanos, financieros y operativos para llegar antes a las comunidades afectadas y salvar vidas.

"Los CDC de África, la OMS, Naciones Unidas y nuestros socios están comprometidos a actuar juntos con urgencia y determinación", indicó.

Esta es la segunda visita de Tedros a la RDC desde la declaración del brote -la primera fue el pasado junio- y se produce después de que Kaseya viajara este martes a Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del brote, para evaluar y acelerar la respuesta.

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El último boletín del Gobierno congoleño, con datos recopilados hasta el 3 de agosto, elevó a 1.751 el número de muertos y a 3.874 los casos confirmados de ébola.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y en el mayor en cuanto a infecciones en la RDC.

Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos. EFE