Piden ayuda para rescatar a dos paraguayos combatientes de guerra entre Ucrania y Rusia

Guardar

Asunción, 5 ago (EFE).- Dos familias pidieron este miércoles ayuda al Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, para rescatar a dos connacionales que combaten en la guerra entre Ucrania y Rusia, y en la que se habrían enrolado bajo engaños y promesas de generosos pagos, informó la prensa local.

El diario ABC Color reportó en su edición digital que el paraguayo Derlis López, de 21 años, viajó el pasado abril a Ucrania para enlistarse en el ejército de este país.

El padre del joven, Cristhian López, refirió que perdió el contacto con su hijo hace seis días y que esto ha causado una enorme preocupación en la familia.

En este sentido, el hombre pidió a las autoridades del país suramericano que tomen acciones a través de sus embajadas en Europa para rescatar a los combatientes paraguayos que se enrolaron en esta guerra, que estalló en febrero de 2022 y ya ha dejado cerca de 1,8 millones de bajas.

PUBLICIDAD

Igualmente, Marcial González denunció, citado por el rotativo, que su hijo, Isidro Duarte, se sumó al ejército ruso hace aproximadamente un mes, probablemente tras una importante promesa económica.

El hombre, además, dijo que el reclutamiento de jóvenes paraguayos ocurre por la falta de empleo en el país, un fenómeno que achacó a las autoridades.

El pasado 30 de julio, el Gobierno de Paraguay denunció la muerte tras el reclutamiento "de manera engañosa" de varios de sus ciudadanos para que formaron parte de cuerpos de mercenarios en la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Últimamente, hemos sido testigos en nuestro país de que ciudadanos paraguayos han sido conducidos de manera engañosa a ser mercenarios de las guerras que se enfrentan en diversas partes del mundo, en particular en Rusia y Ucrania", afirmó entonces el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, durante el foro 'Paraguay Sin Trata', organizado con motivo del Día Mundial contra ese delito.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el titular de Exteriores no precisó el número de paraguayos muertos ni el bando que tomaron en la guerra.

En los últimos días, la prensa local ha informado, citando a diversas fuentes, de la muerte o desaparición durante combates en esta guerra de al menos 4 ciudadanos paraguayos, pero las autoridades no han confirmado este número. EFE