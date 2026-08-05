Al menos dos muertos en un tiroteo en Carolina del Norte

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Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida, todos adultos de una misma familia, en un tiroteo en una zona rural de Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuyo autor también ha fallecido.

El sheriff del condado de Caswell, Tony Durden, ha confirmado en rueda de prensa este balance de víctimas y que "todos los involucrados son adultos de la misma familia".

El suceso ha tenido lugar en una vivienda de Prospect Hill, a la que han acudido agentes tras recibir una llamada de emergencia poco antes de las 8.00 horas (14.00 hora peninsular española).

Allí "encontraron a varias personas que habían recibido disparos", ha indicado en redes sociales la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte.

El organismo ha confirmado que "una persona fue trasladada al Hospital de la Universidad de Duke con una herida de bala".