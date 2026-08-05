La Iglesia en Argentina celebra el anuncio de la visita de León XIV al país

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Buenos Aires, 5 ago (EFE).- La Iglesia católica en Argentina expresó este miércoles su "inmensa alegría" por el anuncio de la visita que el papa León XIV realizará en noviembre próximo al país suramericano.

En una carta dirigida a los fieles católicos, la Conferencia Episcopal Argentina manifestó su "inmensa alegría" por la visita pastoral que León XIV hará del 8 y al 11 de noviembre, la primera de un papa en casi 40 años a este país.

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"Damos gracias a Dios por este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria", señalaron los obispos de Argentina.

El sumo pontífice, que también viajará a Perú y Uruguay, visitará tres ciudades durante su permanencia en Argentina: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

"Serán pocos días y por lo tanto son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el Santo Padre, sin embargo, estamos seguros que encontrará la hospitalidad de todos, es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro", manifestaron los prelados.

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El arzobispado con sede en la ciudad de Córdoba (centro de Argentina, 750 kilómetros al norte de Buenos Aires) expresó también su alegría por la visita del papa.

"El sucesor de Pedro llega a nuestra tierra con pasos peregrinos para confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y animarnos a ser una Iglesia servidora, cercana y abierta a todos", dijo el Arzobispado de Córdoba en un comunicado, en que animó a los fieles a prepararse para "una auténtica fiesta de comunión".

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León XIV también visitará la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina, uno de los santuarios más imponentes de Latinoamérica, ubicado a 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires. EFE