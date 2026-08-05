Miércoles, 5 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

ISRAEL PALESTINA

Ammán - Jordania acoge una reunión de los ministros de Exteriores de los países del llamado Comité Ministerial Árabe-Islámico -integrado por Jordania, Egipto, Túnez, Argelia, Arabia Saudí, Somalia, Irak, Palestina, Catar, Marruecos, Indonesia, Pakistán, Turquía y Malasia- para marcar una postura unificada sobre las "violaciones israelíes" en Jerusalén.

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NICARAGUA ELECCIONES

Washington - La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una reunión extraordinaria para analizar la situación en Nicaragua tras la decisión del presidente Daniel Ortega de poner fin a las elecciones, una medida que ha sido cuestionada por la comunidad internacional.

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NATALIA LAFOURCADE

Ciudad de México - La cantautora Natalia Lafourcade elige a México para el último concierto de ‘Cancionera’, una gira en la que experimentó el ritual de la maternidad, ese proceso en el que experimentó un “tipo de muerte” que cobrará vida en proyectos venideros, según dijo a EFE.

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ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | Las tensiones diplomáticas entre Brasil y dos aliados como Estados Unidos y Argentina han elevado la temperatura de la campaña electoral brasileña, en la que se oponen el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de tendencia progresista, con Flávio Bolsonaro, alineado con Donald Trump y Javier Milei. (Texto)

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COLOMBIA PAZ | Valle del Guamuéz (Colombia) - Wilson Uraparí pasó seis años sin hablar con su madre y Adrián Zambrano asegura que no volverá a empuñar un fusil, hoy los dos comparten una incertidumbre junto a otros 97 exguerrilleros: que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantenga el proceso de paz que los llevó a dejar las armas el 18 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU INCENDIOS | Los Ángeles (EE.UU.) - Las autoridades federales y estatales en Estados Unidos han elevado a su máximo grado su nivel de preparación ante incendios forestales, en medio de una temporada que aún no ha entrado en su mayor actividad, pero que ya deja cientos de miles de hectáreas quemadas en el noroeste del país. (Texto)

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- Los equipos de extinción empiezan a contener el gran incendio de la región griega de Ática, que ha arrasado 13.000 hectáreas en seis días, pero se mantiene la alerta roja en la zona ante el riesgo de nuevos focos. (Texto) (Foto)

TAIWÁN CHINA | Taipéi - El Ejército taiwanés arranca sus maniobras anuales, conocidas como Han Kuang, un despliegue de diez días y nueve noches con el que pondrá a prueba su capacidad de respuesta ante un eventual intento de invasión china. (Texto)

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GONZÁLEZ LAYA (Entrevista) | Madrid - Una Europa fracturada y hundida, sometida al vasallaje de Estados Unidos mientras una fortalecida China lo observa todo desde una prudente distancia. Esa es la distopía que plantea la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en un libro en el que, sin embargo, apuesta por que la UE logrará esquivar ese terrible destino. (Texto) (Vídeo) Por Alicia García de Francisco

UCRANIA GUERRA | Leópolis - Las temperaturas extremas ejercen presión sobre el maltrecho sistema energético ucraniano y complican la exportación de cereal a través del Danubio, tras la caída de los niveles de agua a mínimos históricos en buena parte del país. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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R.UNIDO BURNHAM | Londres - Tocando la guitarra, corriendo junto al atleta Mo Farah, acudiendo sin corbata a un pódcast o multiplicando sus apariciones en redes sociales: el nuevo primer ministro británico Andy Burnham supone todo un revulsivo en la política británica, especialmente tras el acartonado Keir Starmer, que llevó la política al anticlímax en estos tiempos de viralidad. (Texto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA | Kinsasa - El virus del Ébola no es el único desafío que afrontan los médicos y voluntarios que luchan contra la epidemia declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC): la desinformación y las agresiones, junto a los atrasos en el pago de salarios, también amenazan la respuesta, aunque la situación mejora lentamente. Por Prince Yassa. (Texto) (Foto)

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TAILANDIA CRIMEN | Bangkok - La Justicia tailandesa aún estudia los recursos presentados sobre el caso Daniel Sancho, el español condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, una espera llena de "incertidumbre" y "nervios", cuando este miércoles se cumplen tres años de su detención en la turística Phangan. (Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Nueva York.- ELI LILLY RESULTADOS.- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly presenta este miércoles sus resultados del segundo trimestre de 2026, con los inversores pendientes de la evolución de sus medicamentos contra la diabetes y la obesidad. (Texto)

12:00 GMT .- Nueva York.- DISNEY RESULTADOS.- El gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento The Walt Disney Company presenta sus resultados tras ganar 4.649 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026, cerrado en marzo. (Texto)

13:30 GMT.- Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- El Movimiento Internacional de Educación Fe y Alegría convoca a una rueda de prensa sobre el "impacto del sismo en la educación" luego del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela. Edificio Centro Valores (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- Desde alusiones a su vida sexual hasta referencias en latín, pasando por frases que terminaron en los tribunales o se convirtieron en tendencia en redes sociales, Gustavo Petro hizo de la palabra una de las principales señas de identidad de su presidencia, que concluirá el próximo 7 de agosto cuando asumirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Quito.- ECUADOR GLOBOS.- Rueda de prensa sobre la quinta edición del Festival Internacional del Globo donde se darán a conocer los detalles del espectáculo aéreo que el año pasado reunió a una veintena de globos aerostáticos en la Ciudad Mitad del Mundo. Ciudad Mitad del Mundo, Pichincha, Ecuador. (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO VATICANO.- El Cardenal Pietro Parolin ofrece una misa en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México (Texto)

18:30 GMT.- Washington.- NICARAGUA ELECCIONES.- La OEA celebra una reunión extraordinaria para evaluar la situación en Nicaragua después de que Daniel Ortega anunciara el fin de las elecciones en el país

Brasilia.- LATINOAMÉRICA SEGURIDAD.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebra su cumbre regional de Seguridad y Justicia, con la presencia de autoridades y expertos latinoamericanos.

Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori perfila en reunión de consejo de ministros la solicitud de facultades legislativas que presentará al Parlamento para emitir medidas especialmente en materia de seguridad y de economía. (Texto)

Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- El asesinato en 2008 del inmigrante ecuatoriano Oswaldo Marcelo Lucero en Nueva York llega mañana jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que varias organizaciones solicitaran una audiencia para analizar el caso. (Texto)

Quito.- ECUADOR ISRAEL.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien también mantendrá una cita con el canciller Roberto Kury, para diálogo político y la cooperación bilateral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL FAVELAS.- En la Rocinha, la mayor favela de Brasil, la vida circula sobre dos ruedas. Miles de motocicletas recorren a diario el laberinto de callejones y empinadas calles de esta populosa comunidad de Río de Janeiro, donde las mototaxis se han convertido en el principal medio de transporte y en una fuente de ingresos para buena parte de sus habitantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, de aproximadamente cinco toneladas de peso y desechada en una misión previa, impactará de forma inintencionada contra la Luna a una velocidad de 8.690 kilómetros por hora, creando un nuevo cráter en la superficie lunar. (Texto)

Montevideo - URUGUAY PAPA - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay ofrece detalles de la visita que el papa León XIV realizará al país en noviembre, la tercera de un pontífice a territorio uruguayo y parte de una gira por Sudamérica que también incluye Argentina y Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala - GUATEMALA VOLCÁN - Guatemala sigue en alerta por la actividad del volcán de Fuego mientras las autoridades vigilan el riesgo de deslaves por las lluvias después de que la erupción afectara a cerca de 29.000 personas y obligara a evacuar a unas 1.400. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO VATICANO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el Cardenal Pietro Parolin en Palacio Nacional. (Texto) (Foto)

Tijuana (México) - MÉXICO VIOLENCIA - La violencia del crimen organizado no sólo expulsa a comunidades de sus lugares de origen, sino que las lleva hasta la frontera norte de México, donde buscan protección tras sufrir en sus comunidades amenazas, homicidios, ataques armados y despojos de sus tierras por grupos criminales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Inicia en Honduras el juicio oral y público, tras ser reprogramado el lunes, contra el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón por lavado de activos. (Texto)

Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- El asesinato en 2008 del inmigrante ecuatoriano Oswaldo Marcelo Lucero en Nueva York llega mañana jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que varias organizaciones solicitaran una audiencia para analizar el caso. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a julio de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período abril-junio 2026. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR MEDIOAMIENTE.- Los habitantes de la zona costera Barra de Santiago, al suroeste de El Salvador, se han convertido en los protectores de algunas especies de tortugas, entre ellas la baule, que llegan a anidar a la turística playa Dorada y cuyos huevos son resguardados en un corral de incubación para evitar su comercialización y consumo, prácticas prohibidas en este país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MERCADOLIBRE RESULTADOS.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, difunde sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en los primeros tres meses del año un beneficio neto de 417 millones de dólares. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Sao Paulo.- SMARTFIT RESULTADOS.- La empresa brasileña Smarfit, la red de gimnasios más grande de América Latina, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Europa

05:00 GMT.- Bad Homburg.- FRESENIUS RESULTADOS.- La compañía de tecnología sanitaria Fresenius presenta los resultados del primer semestre.

05:00 GMT- Múnich.- SIEMENS ENERGY RESULTADOS.- Siemens Energy, matriz de Gamesa, presenta los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025.

06:00 GMT.- Hamburgo.- BEIERSDORF RESULTADOS.- Beiersdorf, que produce la marca Nivea, entre otras, presenta los resultados del primer semestre.

Brugelette (Bélgica).- BÉLGICA ZOOLÓGICO.- El zoológico belga Pairi Daiza se ha convertido en el único centro abierto al público en el mundo que ha logrado criar las tres especies de guacamayo azul que existen en la Tierra, además de conseguir recientemente su tercer Récord Guinness por el mayor número de plantas cultivadas en un jardín tropical interior. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Las temperaturas extremas ejercen presión sobre el maltrecho sistema energético ucraniano y complican la exportación de cereal a través del Danubio, al caer los niveles de agua a mínimos históricos en buena parte del país. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- FESTIVAL LOCARNO.- El Festival de Cine de Locarno abre su 79ª edición, con presencia de estrellas como Asia Argenta y James Gray así como películas españolas y latinoamericanas a concurso. (Texto)

Ginebra.- SALUD NOMBRAMIENTOS.- El médico chileno Luis Pizarro habla en una entrevista con EFE sobre su nuevo nombramiento como director ejecutivo de la alianza sanitaria internacional Unitaid, dedicada a mejorar el acceso de los países en desarrollo a las innovaciones farmacéuticas y médicas. (Texto) (Vídeo)

Copenhague.- NOVO NORDISK RESULTADOS.- La farmacéutica danesa Novo Nordisk presenta resultados del primer semestre de su año fiscal.

Bruselas.- AHOLD RESULTADOS.- La empresa de distribución alimentaria Ahold Delhaize publica sus resultados del segundo trimestre de 2026.

Bruselas.- HEINEKEN RESULTADOS.- La cervecera neerlandesa Heineken presenta sus resultados del primer semestre.

Oriente Medio

Ammán.- ISRAEL PALESTINA.- Jordania acoge una reunión de los ministros de Exteriores de los países del llamado Comité Ministerial Árabe-Islámico -integrado por Jordania, Egipto, Túnez, Argelia, Arabia Saudí, Somalia, Irak, Palestina, Catar, Marruecos, Indonesia, Pakistán, Turquía y Malasia- para marcar una postura unificada sobre las "violaciones israelíes" en Jerusalén.

Asia

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés arranca sus maniobras anuales, conocidas como Han Kuang, un despliegue de diez días y nueve noches con el que pondrá a prueba su capacidad de respuesta ante un eventual intento de invasión china. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como "Cucarachas", celebra una reunión estratégica de dos días para decidir los próximos pasos de la organización y trazar una hoja de ruta.

Nueva Delhi.- INDIA TIPOS.- El banco central de la India anuncia su decisión sobre los tipos de interés.

Seúl.- COREA DEL SUR FÚTBOL.- El Atlético de Madrid arranca un viaje a Corea del Sur para enfrentarse al Manchester City tras el fichaje estrella del surcoreano Lee Kang-in.

Seúl.- COREA DEL SUR FÚTBOL.- El Manchester City aterriza en Seúl, donde se enfrentará en un amistoso al Team K League antes de su partido del domingo contra el Atlético de Madrid.

Tokio.- HONDA RESULTADOS.- El fabricante automotriz nipón Honda publica sus resultados financieros para el primer trimestre de su año fiscal, de abril a junio, tras anotarse pérdidas netas de 423.941 millones de yenes (unos 2.293 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2025 y cancelar el lanzamiento de tres vehículos eléctricos. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA CRIMEN.- La Justicia tailandesa aún estudia los recursos presentados sobre el caso Daniel Sancho, el español condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, una espera llena de "incertidumbre" y "nervios", cuando este miércoles se cumplen tres años de su detención en la turística Phangan. (Texto) (Vídeo)

Islamabad.- PAKISTÁN OPOSICIÓN.- El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, cumple este miércoles tres años en prisión tras una serie de condenas por corrupción que denuncia como arbitrarias y de motivación política.

Bangkok.- TAILANDIA BIRMANIA.- Tailandia se prepara para recibir con honores al líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, con una anunciada reunión con el primer ministro, Anutin Charnvirakul, en plena campaña del régimen de Birmania para legitimar al recién nombrado presidente y tras divulgar esta semana imágenes de la exdirigente democrática Aung San Suu Kyi ante la presión internacional.

Nueva Delhi.- BANGLADÉS HASINA.- La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, participa en un conversatorio en Nueva Delhi, en su primera aparición pública desde que fuera derrocada en 2024.

Redacción EFE Internacional

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