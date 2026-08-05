2-1. Plaza Amador supera al Firpo y suma un triunfo clave en la Copa Centroamericana

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Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- Plaza Amador ganó este martes por 2-1 al Luis Ángel Firpo y se mantiene en la pelea por la clasificación en el Grupo A de la Copa Centroamericana de la Concacaf, en un partido que controló y que sentenció con goles de Jimar Sánchez y Julio Rodríguez.

El Firpo salvadoreño asumió la iniciativa desde el pitido inicial y buscó inquietar el arco rival ante un rival panameño que, en los primeros minutos, se mostró incómodo defendiendo cerca de su portería.

La primera ocasión clara llegó al minuto 4, cuando Styven Vásquez dispuso de dos oportunidades consecutivas para abrir el marcador, aunque en ambas falló en la definición. Cinco minutos más tarde, el guardameta Marcos Allen dejó un rebote en el área que Rafael Águila conectó de cabeza, pero el balón se marchó por encima del travesaño.

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El Plaza Amador reaccionó al minuto 20 con un remate de Everardo Rose que fue contenido por el arquero Felipe Amaya.

Los dirigidos por Mario Méndez mantuvieron el impulso ofensivo y, al minuto 39, Amaya evitó el tanto con una gran intervención ante un potente remate de Ángel Valencia. Tres minutos después, el portero salvadoreño volvió a responder con otra atajada frente a un disparo de Rose.

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La insistencia del tricampeón panameño tuvo premio al minuto 42, cuando Eric Davis ejecutó un tiro de esquina que Jimar Sánchez conectó de cabeza para enviar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0.

En la segunda mitad, Plaza Amador asumió el control, monopolizó la posesión del balón y generó las ocasiones más claras frente a un Firpo que perdió protagonismo.

La primera gran oportunidad llegó al minuto 52, cuando Omar Córdoba sacó un remate que se estrelló en el travesaño y estuvo cerca de ampliar la ventaja.

Tres minutos después, Héctor Ríos desbordó por la banda derecha y sacó un disparo que golpeó el poste.

El Firpo no volvió a inquietar con claridad hasta el minuto 81, cuando Styven Vásquez probó con un remate que fue bien controlado por Marcos Allen, quien mantuvo intacta la ventaja del Plaza Amador.

La superioridad del equipo panameño encontró recompensa al minuto 87. Alberto Quintero filtró un pase para Julio Rodríguez, quien definió con un toque sutil por encima de Amaya para firmar el 2-0.

El Firpo recortó distancias en el tiempo añadido, al minuto 90+4, con un potente disparo de media distancia de Mauricio Cerritos que superó a Allen y decretó el definitivo 2-1.

- Ficha técnica:

2. Plaza Amador: Marcos Allen; Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Héctor Ríos (m.79, Jorlian Sánchez), Eric Davis; Daivis Murillo (m.81, Yoameth Murillo), Abdul Knight, Rudy Yearwood, Ángel Valencia (m.67, Joel Lara); Ricardo Phillips (m.67, Alberto Quintero) y Everardo Rose (m.79, Julio Rodríguez).

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Entrenador: Mario Méndez

1. Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Wilber Arizala, Lizandro Claros, Mauricio Cerritos, Jonathan Jiménez (m.80, Elmer Rodriguez); Marlon Cornejo, Víctor García (m.46, Bryan Landaverde), Rafael Águila (m.74, Mauro Gonzalez); Nelson Díaz (m.60, Diego Ortez), Styven Vásquez y Michell Mercado (m.60, Óscar Cerén).

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Entrenador: Marvin Solano.

Goles: 1-0, m.44: Jimar Sánchez. 2-0, m.87: Julio Rodríguez. 2-1, m.90+4: Mauricio Cerritos.

Árbitro: Jonathan Leiton, de Costa Rica, amonestó Jimar Sánchez, Rudy Yearwood, Julio Rodríguez y Lizandro Claros.

Incidencias: partido del grupo A de la Copa Centroamericana jugado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital de Panamá.