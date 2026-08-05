México gana arbitraje internacional y evita pagar 219 millones de dólares a fondos de EEUU

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- México ganó un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que desestimó por unanimidad una reclamación superior a 219 millones de dólares presentada por los fondos estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por una disputa vinculada con una deuda de TV Azteca.

La Secretaría de Economía informó este miércoles que el tribunal arbitral resolvió el 30 de julio que los demandantes no podían ser considerados inversionistas ni contaban con una inversión protegida conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que concluyó que carecía de jurisdicción para resolver el caso.

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El tribunal también ordenó a Cyrus y Contrarian pagar a México una cantidad que la dependencia calificó de “considerable” por gastos y costos del arbitraje, aunque no precisó el monto.

Los fondos iniciaron el procedimiento en 2023 bajo el argumento de que eran inversionistas estadounidenses que, mediante filiales constituidas en las Islas Caimán, habían adquirido bonos de deuda emitidos por TV Azteca y que una resolución de un juzgado civil de Ciudad de México había afectado sus inversiones.

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México sostuvo desde el comienzo que el arbitraje de inversión no era la vía adecuada para resolver la controversia entre los acreedores y la televisora, en la que el Gobierno mexicano afirmó no tener injerencia.

La defensa estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con apoyo del despacho Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.

El litigio deriva de bonos por 400 millones de dólares emitidos por TV Azteca en 2017.

Ante la falta de pago, acreedores promovieron desde 2022 procedimientos en tribunales estadounidenses, mientras la televisora abrió en septiembre de ese año un juicio mercantil contra Bank of New York Mellon, representante de los tenedores de los bonos, ante un juzgado de Ciudad de México.

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El CIADI registró formalmente el caso ARB/23/33 el 11 de agosto de 2023 y constituyó el tribunal arbitral en febrero de 2024. La fase jurisdiccional tuvo una audiencia el 5 y 6 de noviembre de 2025.

Economía señaló que el laudo permanece bajo revisión para identificar información confidencial que deba protegerse y que, una vez concluido ese proceso, será publicado en el sitio del CIADI. EFE