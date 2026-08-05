Colombia comienza la implementación del Acuerdo de Escazú a siete años de su aprobación

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Bogotá, 5 ago (EFE).- Colombia comenzó este miércoles la implementación del Acuerdo de Escazú tras aprobar una hoja de ruta con 18 acciones prioritarias y crear una comisión intersectorial encargada de coordinar su ejecución, una medida que llega casi siete años después de que el tratado regional fuera aprobado.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que busca enfrentar la crisis climática, garantizar el acceso a la información, proteger a los defensores ambientales y obligar a los países firmantes a que asuman medidas más eficaces para proteger la naturaleza.

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Fue firmado en 2019 por el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), ratificado por el Congreso en 2022 y, dos años después, en 2024, recibió el aval de la Corte Constitucional para entrar en vigencia, por lo que comenzaron las tareas para elaborar la hoja de ruta.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Ambiente creó la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CiEscazú), instancia permanente que coordinará, orientará y hará seguimiento a las acciones previstas para cumplir los compromisos asumidos por el país.

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La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que Colombia avanza hacia la implementación efectiva del tratado mediante "18 acciones concretas, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento", además de la puesta en marcha de la nueva comisión intersectorial.

Según la cartera ambiental, la hoja de ruta fue construida mediante un proceso participativo en el que intervinieron entidades públicas, autoridades ambientales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones campesinas, representantes de la academia, el sector privado y organizaciones sociales.

El documento establece 18 acciones prioritarias orientadas a fortalecer la coordinación institucional, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y consolidar medidas para proteger a quienes defienden el ambiente.

La nueva Comisión Intersectorial estará integrada por entidades del Gobierno y contará con un Consejo Consultivo conformado por representantes de 13 sectores sociales, así como con comités técnicos especializados que facilitarán el diálogo entre las instituciones y la ciudadanía durante la implementación del acuerdo.

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El Gobierno sostuvo que la entrada en funcionamiento de este acuerdo no modifica las competencias de las autoridades ambientales ni implica cambios en la Constitución, sino que busca fortalecer la democracia ambiental y garantizar la protección de la naturaleza.

Pese a algunas críticas de excongresistas del Centro Democrático, partido que respalda al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la aplicación del Acuerdo de Escazú continuará en el siguiente mandato.

Así lo confirmó el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, quien aseguró que el tratado regional será aplicado por su cartera, ya que se debe cumplir con el compromiso asumido por el país. EFE