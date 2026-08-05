Desempleo baja en algunas zonas fronterizas de Uruguay y persisten diferencias regionales

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Montevideo, 5 ago (EFE).- El desempleo bajó en cuatro de los siete departamentos fronterizos de Uruguay con Argentina y Brasil durante el trimestre abril-junio con respecto al mismo período del año anterior, aunque las tasas de desocupación oscilaron entre el 3,2 % y el 12,5 %, reflejando las diferencias del mercado laboral entre distintas zonas del país, según datos oficiales divulgados este miércoles.

En Paysandú pasó de 11,5 % a 9,5 % y en Salto de 7,9 % a 6,9 %, mientras que el empleo en el primero de estos departamentos subió de 57,7 % a 60,7 % y en el segundo de 56,9 % a 59,3 %, de acuerdo con el Informe del Mercado de Trabajo por Área Geográfica, presentado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

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La situación es contraria en Río Negro, donde el desempleo pasó de 11,2 % a 11,5 % donde el desempleo pasó de 11,2 % a 11,5 %, mientras que el empleo pasó de 54,6 % a 54,2 %.

Mientras tanto, el desempleo bajó en dos de los cuatro departamentos uruguayos que comparten frontera terrestre con Brasil y subió en los dos restantes.

Concretamente, pasó de 8,2 % a 7,6 % en Rocha y de 4,2 % a 3,2 % en Cerro Largo, que tiene la tasa más baja del país. En el primero de estos departamentos el empleo pasó de 55,4 % a 53,9 % y en el segundo de 58 % a 57,6 %.

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Por otra parte, el desempleo pasó en Artigas de 7,7 % a 12,5 % y de esta forma dicho departamento tiene la tasa más alta del país. Allí el empleo descendió de 60,2 % a 54,4 %.

En Rivera, el desempleo pasó de 5,6 % en el período abril-junio de 2025 a 7,2 % en los mismos meses de este año y el empleo bajó de 58,2 % a 55,9 %.

A nivel de empleo, el departamento con la tasa más alta fue Soriano (66,4 %), seguido por Maldonado (64,3 %).

En Montevideo, la tasa de desempleo en el trimestre fue de 7,4 % y la de empleo de 60,7 %, al tiempo que en Canelones la primera fue de 7,9 % y la segunda de 58,4 %.

Según los datos del último censo, estos dos últimos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa casi el 55 % de la población de Uruguay. EFE