Las catalanas Anna Aparicio y Neus Caamaño, seleccionadas para el 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra

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La ilustradora barcelonesa Anna Aparicio Catalá y la gerundense Neus Caamaño Culubret han sido dos de las 43 artistas seleccionadas para integrar el 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa promovida por la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Con esta selección, ambas ilustradoras pasan a formar parte de una publicación anual que reúne algunas de las propuestas gráficas más destacadas del ámbito iberoamericano y "constituye una referencia para editores y profesionales del sector", informa la Editorial SM en un comunicado este miércoles.

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El Catálogo Iberoamérica Ilustra ha reunido este año a 827 ilustradores procedentes de 20 países, y el primer premio fue para el ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros, cuya obra fue reconocida por "la enorme calidad de su trabajo gráfico y la original exploración visual de sus ilustraciones, así como la amplitud de su universo simbólico arraigado en lo popular".

El ganador recibirá un premio de 5.000 dólares estadounidenses. Los artistas seleccionados proceden de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay.

ILUSTRADORES ESPAÑOLES

España figura entre los países con mayor representación en el 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra, con siete ilustradores seleccionados: Anna Aparicio, Neus Caamaño, Andrea Carreras Espier, Pau Santiago Roda, Elena Hormiga, Carla Novillo y Nuria Pocero 'Nuppita Pittman', quien recibió una de las menciones especiales del jurado.

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La entrega de premios tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

APARICIO Y CAAMAÑO

En cuanto a las catalanas seleccionadas --quienes también había sido seleccionadas en la edición de 2023--, Anna Aparicio (Barcelona, 1991) es licenciada en Bellas Artes y desarrolla "una sólida trayectoria" en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil.

Su trabajo ha sido seleccionado en certámenes internacionales como la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Italia), el Golden Pinwheel Young Illustrators Award, el Nami Concours o Iberoamérica Ilustra, y ha ilustrado más de 30 libros publicados en distintos países, entre ellos 'Criaturas fantásticas', editado por SM y Cruïlla en España.

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Por otro lado, Neus Caamaño (Girona, 1984) estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona (UB) y se especializó en ilustración en la Escola de la Dona.

Su trabajo se centra en la ilustración publicitaria y el libro álbum, disciplinas en las que ha desarrollado "una reconocida trayectoria", y entre los galardones recibidos figuran el 3 Premio Nacional al Libro Mejor Editado (2019), el Premio Fundación Cuatrogatos (2019), el LabEmilia de Proyectos (2016) y el Premio Propuestas VEGAP (2012).

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TALENTO IBEROAMERICANO

Con más de una década de trayectoria, el Catálogo Iberoamérica Ilustra se ha consolidado como "uno de los principales referentes" para descubrir y dar visibilidad al talento gráfico de la región.

El proyecto constituye "una herramienta de referencia" para editoriales, agentes y profesionales del sector, al reunir cada año algunas de las propuestas más destacadas de la ilustración iberoamericana.

La 17 edición "confirma la dimensión internacional de esta iniciativa", que continúa fortaleciendo los vínculos culturales entre los países de Iberoamérica y favoreciendo la difusión del trabajo de ilustradores emergentes y consolidados.

A través de este proyecto, la Fundación SM "reafirma su compromiso con la promoción de la creación artística y la literatura infantil y juvenil", fomentando la proyección internacional de ilustradores y el encuentro entre creadores, editores y profesionales del libro en toda Iberoamérica.

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