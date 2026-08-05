Israel lanza amplia redada en campo de refugiados de Jerusalén y asalta centro de la UNRWA

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Jerusalén, 5 ago (EFE).- El Ejército israelí (FDI) desarrolla desde la madrugada de este miércoles una amplia incursión en el campo de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén Este, donde han detenido a varias personas, herido a al menos dos y atacado diferentes edificios, entre ellos un centro de formación profesional de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

Soldados israelíes se desplegaron en vehículos militares cargados de cajas, equipos y mapas por varios barrios dentro del campo, según la Gobernación de Jerusalén, dependiente de la Autoridad Palestina.

Fuentes de UNRWA detallaron a EFE que tropas israelíes accedieron al Centro de Formación de Qalandia (KTC, por sus siglas en inglés), concretamente a sus instalaciones de formación profesional en este campo de refugiados que fue establecido en 1949.

Por su parte, la Media Luna Roja Palestina informó haber atendido a dos heridos, entre ellos un hombre de 53 años.

EFE constató que tanques del Ejército israelí continúan desplegados en la zona y varios de los vecinos trasladaron su temor de que la redada se pueda saldar con un número mayor de heridos.

"Lo que más me preocupa es que afecte a niños, como ha pasado en otras ocasiones. Aquí se vive con miedo y no podemos confiar tampoco en Mahmud Abás (presidente palestino) porque está aliado con Israel", dijo Fátima, madre de un menor, a EFE desde Qalandia.

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De acuerdo con la agencia oficial palestina WAFA, las tropas se internaron en el campo de refugiados de madrugada e interrumpieron la oración del alba, así como también obligaron a vecinos a salir de sus viviendas, detuvieron a varios jóvenes, forzaron la evacuación de una familia y asaltaron varias instalaciones.

Entre ellas, destaca la agencia palestina, la sede del Comité Popular, el órgano de gobierno interno del campo.

Consultado por EFE, el Ejército israelí señaló que sus fuerzas "operan en la zona del campo de Qalandia con el fin de frustrar el terrorismo y detener a individuos buscados". La fuente castrense describió el despliegue como "una actividad operativa selectiva planificada de antemano" contra sospechosos de actividad "terrorista".

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Sin embargo, declinaron responder sobre qué supuestos delitos o crímenes se le adjudican a los "individuos buscados" ni especificaron si tenían vinculación con alguna milicia.

La redada en Qalandia coincide con una escalada de las presiones contra la infraestructura de UNRWA en la zona, en la que ya irrumpió el Ejército israelí hace menos de un mes.

El director de la agencia en Cisjordania, Roland Friedrich, denunció en conversación telefónica con EFE un "deterioro sistemático" de la presencia de UNRWA en los últimos dos años, y citó como ejemplo el cierre forzoso de la sede en Jerusalén Este el pasado enero.

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"El KTC es el único centro que ofrece formación profesional gratuita a jóvenes de toda Cisjordania. Cuenta con cerca de 330 alumnos, muchos procedentes de campos de refugiados y entornos vulnerables, y funciona desde 1953, antes incluso de la ocupación israelí de Cisjordania", añadió el director de asuntos de la UNRWA en la región.

El lunes, uno de los vicealcaldes de Jerusalén, Arie King, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que felicitaba al Ayuntamiento por el avance de la "recuperación de tierras" en Jerusalén Este y reivindicaba su compromiso electoral de expulsar a los "terroristas" de la UNRWA del término municipal de la ciudad, al que pertenece Qalandia pese a estar fuera del muro de separación de Israel con Cisjordania. EFE

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(Foto) (Vídeo)