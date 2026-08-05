La Administración Pública española dispara su inversión en IA con más de 208 millones

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La Administración Pública española ha disparado su inversión en inteligencia artificial (IA) en el último año y medio, con más de 208 millones de euros destinados a contratos relacionados con esta tecnología y un ritmo de licitación que equivale ya a un expediente por cada día laborable.

Según el último estudio de licitaciones.io, tecnológica especializada en el análisis y monitorización de la contratación pública, entre enero de 2025 y julio de 2026 se han publicado 541 licitaciones vinculadas a inteligencia artificial, con un presupuesto base de más de 208 millones de euros, lo que confirma el fuerte impulso de la inversión pública en este ámbito.

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En concreto, el informe subraya la rapidez con la que está creciendo este mercado.

Solo en 2025, el número mensual de licitaciones pasó de 16 en enero a 42 en diciembre, lo que supone un incremento del 163% en doce meses, mientras que en 2026 se mantiene una media cercana a las 31 licitaciones al mes, un ritmo que permitiría cerrar el ejercicio por encima de las 370 licitaciones relacionadas con inteligencia artificial.

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El estudio apunta, además, a un cambio de tendencia en la naturaleza de los contratos: si en 2025 gran parte de las licitaciones se orientaban a construir la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de inteligencia artificial -plataformas tecnológicas, servidores, software o sistemas de analítica de datos-, en 2026 las administraciones han comenzado a centrar sus inversiones en aplicaciones concretas.

Las licitaciones vinculadas a software y plataformas de inteligencia artificial representan ya el 29% del total de proyectos publicados este año, mientras que ganan peso las relacionadas con inteligencia artificial generativa, procesamiento del lenguaje natural, automatización documental, consultoría especializada y ciberseguridad.

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En paralelo, disminuye el peso de las inversiones destinadas exclusivamente a infraestructura tecnológica, lo que indica que la Administración está entrando en una fase de implantación real de estas herramientas.

Aunque la mayor parte de las licitaciones corresponden a contratos de importe reducido o medio, el presupuesto se concentra en un número limitado de grandes proyectos: solo 28 contratos superiores a dos millones de euros concentran el 53% de toda la inversión, con más de 110 millones de euros de presupuesto, mientras que el importe medio por expediente asciende a 390.442 euros, reflejando un mercado cada vez más orientado a proyectos de transformación digital de gran alcance.

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El análisis revela también una fuerte concentración territorial.

Madrid, con 176 licitaciones, y Cataluña, con 121, reúnen el 55% de toda la contratación pública española relacionada con inteligencia artificial, impulsadas tanto por el peso de la Administración General del Estado como por la concentración de organismos públicos y del ecosistema tecnológico, mientras que les siguen Andalucía (50 licitaciones), Comunidad Valenciana (31) y País Vasco.

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En cuanto al destino de la inversión, la mayor parte de las licitaciones continúan correspondiendo al ámbito tecnológico: los servicios TI representan el 47% del total y el software y los sistemas otro 25%, de manera que cerca de tres de cada cuatro contratos están directamente relacionados con el desarrollo, implantación o mantenimiento de soluciones digitales basadas en inteligencia artificial, al tiempo que comienzan a ganar presencia ámbitos como la formación, la investigación o los servicios profesionales especializados.