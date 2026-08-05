Ana Obregón rompe su silencio sobre la rebaja del precio de su casa de Mallorca: "No me entero de nada"

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Mallorca siempre ha ocupado un lugar muy especial en la vida de Ana Obregón. La actriz y presentadora lleva décadas vinculada a la isla, donde ha disfrutado de innumerables veranos en familia y donde conserva algunos de los recuerdos más importantes de su vida. En los últimos meses, además, su nombre ha vuelto a estar ligado a la vivienda que posee en el archipiélago después de que trascendiera que el inmueble había sido rebajado de precio para facilitar su venta, una decisión que ha generado numerosas especulaciones sobre el futuro de una de las propiedades más emblemáticas de su patrimonio.

Con ese contexto, la bióloga ha querido aclarar cuál es su implicación real en la operación inmobiliaria. Lejos de entrar en detalles, ha reconocido que no es ella quien está gestionando el proceso. "No me preguntes porque lo llevan mis hermanos y yo no me entero de nada", ha respondido con total naturalidad al ser preguntada por la rebaja en el precio de la vivienda.

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Más allá del aspecto económico, ha dejado claro que está siendo un verano especialmente intenso desde el punto de vista emocional. La presentadora ha confesado que estos meses en Mallorca despiertan en ella sentimientos muy profundos, marcados por la ausencia de las personas más importantes de su vida.

"Es que sabes qué pasa, que son sentimientos muy encontrados. Tengo las sonrisas que tapan el dolor, los recuerdos de mis padres, de mi niño...", ha explicado, evidenciando que la isla sigue siendo un lugar lleno de memoria y emociones difíciles de separar.

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Desde la muerte de Álex Lequio en 2020, Ana Obregón ha hablado en numerosas ocasiones del duelo que ha transformado por completo su vida. A esa pérdida se sumó después el fallecimiento de sus padres, con quienes mantenía una relación muy estrecha, por lo que cada verano en Mallorca se ha convertido también en un reencuentro constante con los recuerdos familiares.

A pesar de todo, la actriz encuentra hoy un motivo de alegría en la pequeña Anita, la hija biológica de Álex Lequio nacida por gestación subrogada en Estados Unidos y a la que ella cría como tutora legal. Al ser preguntada por la niña, no ha podido evitar sonreír. "Fenomenal. Está para comérsela", ha asegurado.

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La presentadora ha contado que ambas están disfrutando intensamente de las vacaciones y que el verano transcurre entre planes al aire libre. "Sí, no paramos, estamos todo el día playa, piscina...", ha añadido, describiendo una rutina sencilla y familiar que le está permitiendo vivir momentos de felicidad junto a su nieta.