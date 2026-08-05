Fallece Alfonso Lizarazo, presentador de Sábados Felices e ícono de televisión colombiana

Guardar

Bogotá, 4 ago (EFE).- El presentador Alfonso Lizarazo, reconocido por su programa Sábados Felices y por ser un ícono de la televisión colombiana, falleció este martes a los 85 años, un deceso que causó conmoción en los medios por su destacada trayectoria profesional.

"La Dirección Nacional de Derecho de Autor lamenta profundamente el fallecimiento de Alfonso Lizarazo. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad artística y cultural de Colombia", señaló esa entidad.

Lizarazo nació en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, el 29 de diciembre de 1940, pero desarrolló toda su carrera profesional en Bogotá, a donde se mudó cuando tenía 18 años.

El presentador llegó a la capital colombiana con el deseo de ser ingeniero, abogado o vendedor; sin embargo, se decantó por la televisión gracias a una invitación del entonces gerente de Caracol, Julio Nieto Bernal, quien lo contrató para hacer turnos en los controles.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, Lizarazo se convirtió en el reemplazo de locutores y fue ascendiendo hasta ser nombrado director de Radio 15, en la que compartió espacio con personalidades de la época.

El saltó definitivo a la fama llegó en 1972 cuando creó el programa de humor Sábados Felices, uno de los espectáculos más emblemáticos de la televisión colombiana que permaneció vigente más de dos décadas y que sirvió de trampolín para diferentes artistas.

PUBLICIDAD

Lizarazo es recordado también por su destacado paso por la radio y por impulsar "la nueva ola colombiana" gracias a su campaña 'Lleva una escuelita en tu corazón', con la que contribuyó a la construcción de al menos 200 colegios en distintas regiones del país.

El 13 de noviembre de 1994 fue víctima de un secuestro por parte de grupos armados ilegales cuando viajaba junto con los integrantes de su programa.

En 1998, gracias al reconocimiento que adquirió, fue elegido como senador de Colombia por votación popular, una curul que ocupó hasta completar su período en 2002.

Varios comunicadores, humoristas y personalidades expresaron su pesar en redes sociales por el fallecimiento de Lizarazo, a quien destacan por abrir puertas en el mundo del entretenimiento y dejar una huella en la televisión colombiana. EFE