Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Dusan Radosavljevic, nuevo jugador del San Pablo Burgos

Imagen UNY4YC4VRRCMFHOF2FBIQYYYVE
Guardar

El alero serbio Dusan Radosavljevic fichó este miércoles por el San Pablo Burgos firmando por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, después de finalizar su etapa en el FMP SoccerBet serbio, según comunicó el club castellanoleonés.

Radosavljevic, de 24 años, formará parte del Recoletas Salud San Pablo Burgos para la temporada 2026-27, en la que también participará el estreno del conjunto español en la BKT EuroCup. "El alero de 2,01 metros atesora experiencia en competiciones Euroliga en categorías inferiores y destaca por su versatilidad para desempeñar su rol en cancha", expresó el comunicado.

PUBLICIDAD

El jugador ha disputado el grueso de su carrera deportiva en Serbia, su país natal, donde arrancó su trayectoria en la cantera de Estrella Roja, en el que defendió la elástica del equipo U19 hasta la temporada 2019-20.

En las campañas posteriores en Serbia, entre 2020 y 2024, Radosavljevic ha formado parte de las plantillas del Metalac, del Dynamic Balkan Bet, del Mladost MaxBet y del Spartak Office Shoes. En las últimas dos temporadas, ha competido en el FMP SoccerBet, promediando 9,8 puntos, 4,1 rebotes y 2,8 asistencias para 10,2 créditos de valoración en la ABA League.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

illycaffè eleva un 19% sus ingresos en el primer semestre, hasta los 373 millones

illycaffè eleva un 19% sus ingresos en el primer semestre, hasta los 373 millones

Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 5 de agosto de 2026 (12:00 GMT)

Infobae

Las catalanas Anna Aparicio y Neus Caamaño, seleccionadas para el 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra

Las catalanas Anna Aparicio y Neus Caamaño, seleccionadas para el 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra

Rego viajará este viernes a Ceuta para trabajar en la acogida de los niños migrantes que se encuentran solos

Rego viajará este viernes a Ceuta para trabajar en la acogida de los niños migrantes que se encuentran solos

Murcia ultima la adecuación del antiguo aeropuerto de San Javier para acoger un centro de innovación aeroespacial

Murcia ultima la adecuación del antiguo aeropuerto de San Javier para acoger un centro de innovación aeroespacial