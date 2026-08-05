Bangladesh inaugura un museo sobre las protestas de 2024 en la antigua casa de la ex primera ministra Hasina

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Las autoridades de Bangladesh han inaugurado este miércoles en la capital, Daca, un museo conmemorativo de las revueltas de 2024 en la que fuera la residencia oficial de la ex primera ministra Sheij Hasina, quien huyó a India poniendo así fin a quince años de gobierno autoritario.

El primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, y el nobel de la Paz Muhammad Yunus, quien ejerció como jefe de gobierno interino tras la caída de Hasina, han encabezado la visita que han hecho a estas instalaciones, con las que se busca preservar el papel de los manifestantes aquellos meses tan violentos.

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Hasina, quien recientemente afirmó en una entrevista que su idea era regresar a Bangladesh este mismo año, fue condenada a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en la cruenta represión de las protestas celebradas entre julio y agosto de 2024 y que costó la vida a 1.400 personas.

Las galerías del Museo Conmemorativo del Levantamiento de Julio muestran los orígenes de las revueltas, el papel que desempeñaron principalmente los estudiantes y los movimientos sociales, así como la evolución política de Bangladesh durante aquellos quince años de gobierno de Hasina.

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"El levantamiento popular de 2024 no perteneció a ninguna persona, grupo o partido político. Los verdaderos héroes de este movimiento son el pueblo democrático de Bangladesh", ha manifestado el primer ministro, ya en un acto posterior a la inauguración, según recoge el diario 'The Daily Star',

"Los asesinos del movimiento antifascista serán juzgados de manera transparente, imparcial y creíble, siguiendo el debido proceso legal (...) La justicia para cada delito es esencial para garantizar el Estado de derecho", ha remarcado.

"Así como el pueblo nunca ha olvidado a los luchadores por la libertad de 1971, tampoco olvidará jamás a quienes dieron su vida en 2024 para proteger al país y la libertad de su pueblo", ha expresado, haciendo un paralelismo con el conflicto armado de aquel año, que derivó en la independencia de Bangladesh.

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