El Bayer Leverkusen ficha al español Miguel Gutiérrez hasta 2031

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El Bayer Leverkusen ha fichado al lateral izquierdo español Miguel Gutiérrez, procedente del Nápoles, con el que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este miércoles el club alemán.

El defensa madrileño, de 25 años, llega al conjunto alemán tras una temporada en la Serie A, a la que se incorporó el pasado verano desde el Girona. Formado en la cantera del Real Madrid, disputó 36 partidos oficiales con el Nápoles, con el que conquistó la Supercopa de Italia.

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"Miguel Gutiérrez es un defensa con mucha calidad con balón y una clara vocación ofensiva, que encaja muy bien con nuestra plantilla. Es un futbolista extraordinario y nuestra solución ideal para esta posición", afirmó el director general deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.

Por su parte, el internacional español sub-21 explicó que el Bayer Leverkusen le había "impresionado mucho en los últimos años" y subrayó la buena reputación del club tanto en Italia como en España.

"Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de los estadios alemanes. Pero, sobre todo, quiero tener siempre éxito, tanto a nivel nacional como internacional", señaló el futbolista, que lucirá el dorsal 3.

Miguel Gutiérrez se convierte así en una de las incorporaciones del conjunto alemán para el nuevo curso y ocupará el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen tras su experiencia en LaLiga y la Serie A. EFE