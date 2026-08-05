El CSIC destina 830.000 euros a dos estudios sobre Alzheimer gracias al legado de Juana Rienda

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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha resuelto la convocatoria de ayudas extraordinarias Juana Rienda, que destina los 830.000 euros que esta mujer legó a la institución a dos proyectos de investigación sobre Alzheimer, entre los que se repartirá la cuantía a partes iguales.

Según ha detallado el CSIC en un comunicado, uno de los proyectos beneficiados es el que lidera Ana Conesa Cegarra, del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), con el objetivo de mejorar la clasificación de los pacientes y comprender con mayor precisión cómo progresa la enfermedad a través de información epigenómica, transcriptómica y clínica, a fin de avanzar hacia estrategias de diagnóstico y tratamiento más personalizadas.

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El segundo proyecto al que se concede la ayuda está dirigido por Marta Cortés Canteli, del Centro de Neurociencias Cajal, y estudiará las alteraciones de la coagulación sanguínea que se producen en personas con Alzheimer para desarrollar a partir de los resultados nuevas herramientas que permitan detectar la enfermedad de forma más temprana y comprender mejor el papel de estos procesos en su evolución.

A través de estas ayudas, el CSIC cumple con la voluntad de Juana Rienda, a quien la presidenta de la institución, Eloísa del Pino, ha recordado con gratitud. "Nos llena de orgullo que personas comprometidas en impulsar el desarrollo científico como Juana elijan al CSIC para confiarnos su patrimonio y dedicarlo a la investigación de vanguardia", ha afirmado.

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CONVOCATORIA MARÍA DOLORES ROMERO DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

El CSIC también creó el pasado junio la convocatoria de ayudas extraordinarias María Dolores Romero, que destina los 400.000 euros que esta ciudadana donó a la institución para financiar proyectos de investigación en cáncer que contribuyan a mejores tratamientos, diagnósticos y atención para los pacientes.

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A través de estas ayudas, el CSIC busca apoyar proyectos con capacidad para generar avances relevantes en la lucha contra el cáncer y reforzar el papel de sus centros de investigación en un ámbito de gran impacto sanitario y social.