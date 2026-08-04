Wall Street cierra con récords del Dow Jones y S&P 500, ante optimismo por pacto en Ormuz

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Nueva York, 4 ago (EFE).- Wall Street cerró en verde este martes tras nuevos máximos del Dow Jones de Industriales, su principal indicador, y del selectivo S&P 500, ante el optimismo de los inversores por un posible pacto para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al toque de la campana, el Dow Jones sumó el 1,71 %, hasta los 54.085 puntos; el S&P 500 ganó el 1,79 %, hasta los 7.736 enteros; y el tecnológico Nasdaq creció el 2,59 %, hasta las 26.584 unidades.

Durante la jornada, el Dow Jones llegó a alcanzar los 54.272 puntos y el S&P 500 las 7.758 unidades, nuevos máximos históricos, y ambos índices cerraron también en niveles récord.

Las subidas estuvieron motivadas, entre otros factores, por las declaraciones hoy del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, antes de la apertura del mercado, en las que apuntó que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente sobre el estrecho de Ormuz.

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Según Bessent, ambos países podrían sellar un acuerdo entre "hoy y mañana" que incluya la reapertura del paso estratégico, clave para un 20 % del crudo mundial antes de que comenzara la guerra y que Irán mantiene bloqueado en represalia por los ataques de Estados Unidos.

Además, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, agregó que "los barcos están transitando" por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado.

Esta noticia provocó también la caída del precio intermedio del petróleo Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que al cierre de la sesión bajaba el 5,7 % respecto al cierre anterior, hasta los 75,77 dólares el barril.

Además de la esperanza por una solución en Oriente Medio, la Bolsa de Nueva York también se vio impulsada por la presentación de resultados trimestrales mejores de lo esperado, como los de Palantir.

Los títulos de la tecnológica, especializada en análisis de datos e inteligencia artificial (IA) y con fuerte presencia en defensa, crecieron el 29,45 % al cierre, tras reportar un aumento de sus ingresos trimestrales de un 93 %.

Por su parte, SpaceX avanzó el 9,43 % al cierre, minutos de antes de presentar sus primeras cuentas desde su salida a bolsa.

Otras compañías que lideraron las ganancias de la sesión fueron Intel (10,84 %), Caterpillar (5,57 %), Goldman Sachs (2,62 %), Nvidia (2,56 %).

En otros mercados, el oro se revalorizaba el 1,07 %, hasta los 4.134 dólares la onza; la plata el 3,4 %, hasta los 59,82 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a diez años perdía 5,5 puntos básicos, hasta el 4,624 %. EFE

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