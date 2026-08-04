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Bubista deja la selección de Cabo Verde y ficha como entrenador de un equipo marroquí

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El entrenador caboverdiano Pedro Leitão Brito, 'Bubista', ha dejado su cargo como técnico jefe en la selección masculina de fútbol de Cabo Verde para ponerse al frente del Renaissance Sportive de Berkane, según anunció este martes el propio club marroquí.

Después de su destacado papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo un 0-0 en su debut contra España, Bubista ha reemplazado en el banquillo del RS Berkane a Moïne Chaâbani; éste, a su vez, ha sido nombrado nuevo seleccionador de Túnez en sustitución de Hervé Renard.

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Además de ese empate a cero ante la 'Roja', a la postre campeona del torneo, Cabo Verde también empató (2-2) durante la fase de grupos con Uruguay y con Arabia Saudí (0-0) para pasar a dieciseisavos de final. Y ahí, los 'Tiburones Azules' le plantaron cara a la selección de Argentina hasta perder por un ajustado 3-2 en la prórroga.

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