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EE.UU. cancela la visa a la embajadora de Brasil en Washington

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Washington, 04 ago (EFE).- Estados Unidos canceló la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti, como medida de reciprocidad por la demora del Gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia.

El funcionario, que habló con un grupo reducido de periodistas bajo condición de anonimato, explicó que la visa de Viotti será restablecida una vez Brasil otorgue el permiso al candidato estadounidense y advirtió que Washington no descarta adoptar nuevas medidas recíprocas si persisten las restricciones impuestas a sus diplomáticos. EFE

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