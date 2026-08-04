Informe identifica un modelo de impunidad en la violencia contra periodistas en México

Guardar

Ciudad de México, 4 ago (EFE).- Organizaciones civiles advirtieron este martes que la violencia contra periodistas en México responde a un patrón estructural de impunidad y fallas institucionales, al presentar un informe sobre el estado de Veracruz (sur) que, señalaron, evidencia prácticas que se repiten a nivel nacional.

La directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Lidia Mendiola, explicó que el análisis “tiene un enfoque en Veracruz, pero es una explicación y un modelo que refleja la realidad de todo el país”.

“Lo que plantea este informe es que la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado”, expuso.

Cada tres meses, un periodista fue asesinado en Veracruz, entre 2010 y 2016, según documentó el informe 'Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz'.

Tan solo en la administración del exgobernador Javier Duarte (2010-2016) se documentó el asesinato de 18 periodistas en este estado.

El estudio analizó los asesinatos de los periodistas Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra, cometidos entre 2011 y 2012.

Omar Gómez Trejo, coautor del estudio y exfiscal del caso Ayotzinapa, detalló que la investigación identificó 14 fallas recurrentes en tres expedientes, entre ellas investigaciones fragmentadas, ausencia de análisis de contexto y omisiones ministeriales, lo que refleja que las deficiencias "son estructurales y sistémicas".

PUBLICIDAD

"Esto no es una negligencia individual o una omisión por parte de una autoridad, sino que forma parte de un patrón desgraciadamente institucional", alertó.

Además, indicó que aunque las investigaciones persiguieron a integrantes del crimen organizado, no profundizaron en las redes de poder detrás de los ataques.

El informe atribuyó esa dinámica a una "gobernanza criminal", en la que confluyen actores del crimen organizado, autoridades e intereses económicos que perpetúan la impunidad.

Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que cuando existen múltiples ataques en el mismo contexto, las investigaciones no deberían limitarse a esclarecer cada caso de forma aislada.

PUBLICIDAD

"Es importante identificar patrones, estructuras criminales, posibles vínculos entre casos y las responsabilidades de quienes ordenan, facilitan o cometen esos delitos, como bien señala el informe", apuntó.

También, agregó que de 2016 a la fecha, ONU-DH ha registrado 15 crímenes contra periodistas en Veracruz, tres en lo que va de 2026.

Durante la presentación también participaron familiares de periodistas asesinados, quienes reclamaron la falta de justicia más de una década después de los crímenes y cuestionaron la eficacia de los mecanismos de protección para periodistas.

"Mientras no haya justicia por cada compañero caído o desaparecido, la democracia seguirá siendo inconclusa", advirtió Yazmín López, hija del periodista Miguel Ángel López Velasco.

Finalmente, los periodistas Carol Solís y Jorge Carrasco, director de la revista Proceso, coincidieron en que Veracruz expresa una dinámica que también puede observarse en otras regiones del país, como Sinaloa o Tamaulipas (norte).

México es el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 lo ubicó en el puesto 122 de 180 países.

PUBLICIDAD

La organización ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000, y sitúa a Veracruz entre los estados con mayor número de homicidios de comunicadores, junto con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. EFE

(foto)