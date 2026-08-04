Al menos tres heridos críticos en un buque de tripulación mayormente turca atacado con drones en el mar Negro

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El Ministerio de Transportes de Turquía ha informado a última hora de este lunes de un ataque con dron contra un buque carguero con 22 tripulantes, trece de nacionalidad turca, mientras navegaba en aguas del mar Negro próximas al puerto de Novorosisk, el principal puerto ruso de la zona, denunciando que tres personas han resultado heridas críticas.

"El buque Ro-Ro (del inglés 'roll-on/roll-off', por la carga rodante que transporta) Nadezhda, que se dirigía del puerto de Novorosisk a Samsun (en el centro de la costa turca en el mar Negro), ha sido atacado por un dron a aproximadamente 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) de la costa de Novorosisk", ha informado en redes la Dirección General de Asuntos Marítimos, del Ministerio de Transportes e Infraestructuras de Turquía.

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En concreto, Ankara ha apuntado a "daños en los camarotes y la proa del buque, y un incendio que aún continúa activo", citando informaciones iniciales sobre el incidente en un barco que "cuenta con una tripulación de 22 personas, 13 de ellas de nacionalidad turca".

Sin indicar el número de heridos totales, la autoridad marítima ha afirmado que tres tripulantes "podrían encontrarse en estado crítico", si bien todos ellos "han sido evacuados de forma segura al puerto de Novorosisk por fuerzas navales de la Federación Rusa", según habría informado a la Dirección General el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de la ciudad costera.

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"El incendio continúa a bordo del buque y no se puede llevar a cabo una operación de rescate debido al riesgo constante de ataques con drones en la zona", ha advertido la cartera, que afirma seguir de cerca la evolución de los hechos y enviar sus "mejores deseos a todos los miembros de la tripulación, esperando su pronta recuperación y su regreso con sus familias".

Según las informaciones recogidas por el periódico turco 'Cumhuriyet', el ataque contra el buque, que transportaría frutas y verduras frescas de Turquía a Rusia, habría dejado heridos a cuatro tripulantes en total.

Asimismo, según el mismo medio, el capitán del barco, Yalçin Sahin, ha asegurado que el ataque ha sido perpetrado por Ucrania, apuntando a la utilización de entre seis y siete drones.

Con todo, recoge el diario, mientras la tripulación intentaba extinguir el incendio desatado tras el ataque y esperaba ayuda, la Armada rusa ha experimentado dificultades para acercarse al barco y prestar asistencia debido a la presencia de drones en la zona.

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Ucrania ha perpetrado varios ataques contra buques próximos al litoral ruso en las últimas semanas, como fue el caso del mercante 'Omorfi', una acción militar en el mar Negro que se cobró la vida de un nacional indio. El suceso provocó la protesta de Nueva Delhi, a la que el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, respondió en llamada telefónica alegando que "las consecuencias de la agresión rusa van mucho más allá de las fronteras de Ucrania".