Martes, 4 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Bruselas - Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen de forma urgente por videoconferencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta (España) tras el paso irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos.

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- El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa hacia las 13.00. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, hace declaraciones a los medios en Madrid sobre las 13.30. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VERANO INCENDIOS

Los Ángeles (EE.UU.) - Las autoridades en el noroeste de Estados Unidos han advertido que la emergencia por los incendios que azotan la zona y que han obligado a evacuar a más de 700.000 personas continuará este martes a pesar de que el inicio de la semana ha traído un leve descenso en las temperaturas y vientos más calmados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- El incendio declarado en la región griega de Ática sigue descontrolado, presenta varios frentes y se propaga hacia Atenas, lo que ha provocado nuevas evacuaciones pese a los esfuerzos de los equipos de extinción. (Texto)

CUBA APAGONES

La Habana.- Cuba inició agosto con dos apagones que han mantenido por casi tres días seguidos a casi todo el país sin energía eléctrica, una situación de la cual se recupera la isla este martes, pero que se repite cada vez con más frecuencia por un sistema eléctrico obsoleto y el bloqueo petrolero de EE.UU.

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GARCÍA MÁRQUEZ

Bogotá - Llega a Netflix la segunda parte de 'Cien años de soledad', una adaptación de la obra homónima del nobel colombiano Gabriel García Márquez, de la que este martes se celebra un preestreno en Bogotá con la asistencia de todo el equipo técnico y artístico.

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ADEMÁS

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - La implementación de la segunda fase del alto el fuego en Gaza se mantiene estancada, pese a que Donald Trump anunció la semana pasada un acuerdo para el desarme de Hamás, mientras ministros del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu piden dar marcha atrás a su compromiso con el 'Plan de Paz' y fuentes del Gobierno aseguran que no están dispuestos a abandonar la Franja. (Texto) (Vídeo)

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- Gazatíes se disponen a enterrar a 112 personas, cuyos restos mortales fueron recuperados el sábado entre los escombros de varias viviendas familiares bombardeadas por Israel en la ciudad de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Roma acoge una nueva ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano.

COLOMBIA GOBIERNO | Soacha (Colombia).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en el gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, uno de sus últimos actos públicos como mandatario, a tres días de entregar el cargo al ultraderechista Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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SPACEX RESULTADOS | Nueva York - SpaceX, la empresa espacial del multimillonario Elon Musk, publica sus primeros resultados como empresa cotizada, correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras el cierre de Wall Street, en un momento de gran expectación por la evolución de su negocio espacial y de inteligencia artificial tras su salida a bolsa. (Texto)

LATINOAMÉRICA POLÍTICA | Santiago - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanza su informe "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica". (Texto) (Foto) (Vídeo)

BARACK OBAMA | Washington - El presidente número 44 de Estados Unidos, el primer mandatario afroamericano del país, Barack Obama, cumple 65 años este martes mientras refuerza el legado de los dos mandatos que pasó en la Casa Blanca desde un discreto, y voluntario, segundo plano político. (Texto) (Foto)

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LATINOAMÉRICA SEGURIDAD | Washington-. "Para enfrentar el crimen hace falta un grado de dedicación estratégica que ningún país logra por sí solo", explica a EFE Eduardo Vergara, jefe de División Seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad impulsora de la Alianza de la Seguridad y Justicia de América Latina y el Caribe que reúne este miércoles y jueves en la Cumbre de Brasilia a 23 países y 14 instituciones aliadas. (Texto)

ESPECIALES

Con motivo de la investidura el próximo viernes de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia la agencia EFE enviará este martes la segunda y última parte de una serie previa con la guía COLOMBIA INVESTIDURA.

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00 GMT.- Callao.- VENEZUELA TERREMOTO.- Llega a Perú un grupo de peruanos repatriados desde Venezuela tras los terremotos del pasado 18 de julio. Grupo Aéreo Nº 8 (Texto)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en junio. (Texto)

14:30 GMT.- Santiago.- LATINOAMÉRICA POLÍTICA.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanza su informe "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica". (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La Asociación Memoria y Justicia de Nicaragua, que agrupa la labor de tres organizaciones defensoras de derechos humanos en el exilio, presentan un informe sobre violaciones a los derechos humanos. (Texto)

17:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Un juzgado guatemalteco llevará a cabo este martes la audiencia de etapa intermedia en el proceso penal por delitos como terrorismo, sedición y asociación ilícita contra los líderes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de la organización 48 Cantones de Totonicapán que defendieron los resultados de las elecciones de 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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20:00 GMT.- Soacha.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en el gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, uno de sus últimos actos públicos como mandatario, a tres días de entregar el cargo al ultraderechista Abelardo de la Espriella. Parque Principal de Soacha (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00 GMT.- Nueva York.- SPACEX RESULTADOS.- SpaceX publicar sus primeros resultados como empresa cotizada, correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras el cierre de Wall Street, en un momento de gran expectación por la evolución de su negocio espacial y de inteligencia artificial tras su salida a bolsa. (Texto)

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Washington.- EEUU GOBIERNO.- El Comité Judicial del Senado de EE.UU. vota para avanzar la nominación de Todd Blanche como fiscal general de cara a la aprobación del pleno de la Cámara Alta, después de que dos senadores republicanos de la comisión desbloquearan la candidatura del exabogado del presidente, Donald Trump. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL CHILE.- El canciller brasileño, Mauro Vieira, se reúne en Brasilia con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, para tratar sobre la relación bilateral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyarán las reformas puestas en marcha por la Administración de Rodrigo Paz para estabilizar la economía, y que marca el retorno del organismo al país andino tras más de 20 años.

Asunción - BRASIL DEFENSA (Claves) - Paraguay ha revivido su pedido a Brasil para recuperar los objetos y documentos que el gigante suramericano tomó durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que los paraguayos se enfrentaron a una coalición de argentinos, brasileños y uruguayos. (Texto)

Washington - EEUU BALANZA COMERCIAL - La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de junio, tras registrar un aumento del déficit comercial del 42,2 % en mayo. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez volverá este martes a una corte federal de Nueva York para una audiencia de trámite en el proceso por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Washington, Kansas, Míchigan, Misuri y Virginia celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difunde el crecimiento de la economía turística en el primer trimestre de 2026, uno de los principales impulsores de la actividad económica mexicana, en un contexto de desaceleración de otras industrias y de incertidumbre comercial con Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Chihuahua (México) - MÉXICO GUSANO BARRENADOR - A menos de tres semanas de que Estados Unidos reabra de forma escalonada su frontera al ganado mexicano, los productores de Chihuahua, principal estado exportador de bovinos del país hacia el mercado estadounidense, confían en que la medida marque el inicio de la recuperación de un sector golpeado por la sequía, el cierre comercial y el avance del gusano barrenador. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL LITERATURA.- Los organizadores de la 28ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo explican en rueda de prensa las novedades de la edición de este año, con la presencia de Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura de España, país invitado de honor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ROSALÍA.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el tercero de los cuatro shows que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026. (Texto)

Sao Paulo.- GERDAU RESULTADOS.- La siderúrgica brasileña Gerdau presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- ITAÚ RESULTADOS.- Itaú, el mayor banco de Brasil, con operaciones en varios países de América Latina, presenta su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026. (Texto)

Europa

05:00 GMT.- Fráncfort.- LUFTHANSA RESULTADOS.- El grupo de aerolíneas Lufthansa presenta los resultados del primer semestre.

05:00 GMT.- Berlín.- ZALANDO RESULTADOS.- La empresa de comercio electrónico alemana Zalando presenta sus resultados del segundo trimestre de 2026.

05:30 GMT.- Leverkusen.- BAYER RESULTADOS.- El grupo químico y farmacéutico Bayer presenta los resultados del tercer trimestre.

05:30 GMT.- Hannover.- CONTINENTAL RESULTADOS.- Continental publica los resultados del primer semestre.

06:00 GMT.- Londres.- BP RESULTADOS.- La petrolera BP divulga sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año. (Texto)

08:00 GMT.- Bruselas.- MARRUECOS ESPAÑA.- Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen de forma urgente por videoconferencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta tras el paso irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos.

10:00 GMT.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica los datos mensuales de la inflación de sus países miembros y de los grandes emergentes.

Estocolmo.- SPOTIFY RESULTADOS.- La plataforma musical sueca Spotify presenta resultados de los seis primeros meses de su año fiscal (Texto)

Oriente Medio

10:00 GMT.- Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Gazatíes se disponen a enterrar a 112 personas, cuyos restos mortales fueron recuperados el sábado entre los escombros de varias viviendas familiares bombardeadas por Israel en la ciudad de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- ISLAM PEREGRINACIÓN.- Millones de peregrinos chiíes procedentes de diversos puntos de Irak y del extranjero confluyen desde este martes en la ciudad santa de Karbala para conmemorar la peregrinación de Arbaín, una de las mayores concentraciones religiosas del mundo que marca el fin de los cuarenta días de luto por el martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma. (Texto)

Yuba.- SUDÁN DEL SUR RETORNO.- Tras 15 años atrapado en El Cairo esperando un visado de reasentamiento para Estados Unidos que nunca llegó, el sursudanés Arkanjelo Mogga terminó en una celda por no tener los papeles en regla. Por Atem Simón Mabior (Texto)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo marco para el alto el fuego.

Beirut.- LÍBANO EXPLOSIÓN.- El Líbano conmemora este martes 4 de agosto el aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020, considerada una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Riad.- ARAMCO RESULTADOS.- La petrolera saudí Aramco anuncia los resultados del primer semestre de 2026.

Asia

Hong kong.- HSBC RESULTADOS.- El mayor banco de Europa, HSBC, que cotiza en Hong Kong, divulga sus resultados del primer semestre, después de registrar en 2025 un beneficio neto de 21.102 millones de dólares (17.897 millones de euros), lo que supone una disminución del 7,92 % con respecto al ejercicio anterior debido al impacto de extraordinarios como pérdidas por disolución o ventas de negocios. (Texto)

Tokio.- JAPÓN RESULTADOS.- Los fabricantes automovilísticos japoneses Toyota y Mazda publican respectivamente este martes sus resultados para el primer trimestre de su ejercicio fiscal, que va de abril a junio, en un entorno marcado por el auge de los competidores chinos de coches eléctricos y la presión de los aranceles globales. (Texto)

Tokio.- TOYOTA RESULTADOS.- El fabricante automovilístico Toyota publica sus resultados financieros para los tres primeros meses de su año fiscal, de abril a junio. (Texto)

Tokio.- MAZDA RESULTADOS.- El fabricante automovilístico japonés Mazda publica sus resultados para el primer trimestre de su ejercicio fiscal, de abril a junio. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- Asociaciones de transportistas de la India marchan al Parlamento para protestar contra la imposición del combustible E20 (20 % de etanol y 80 % de gasolina) para los consumidores.

Redacción EFE Internacional

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