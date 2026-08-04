Exsubsecretario chileno de Boric acusado de violación volverá a arresto domiciliario total

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Santiago de Chile, 3 ago (EFE).- La Justicia chilena resolvió este lunes revertir la rebaja de la medida cautelar otorgada al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, investigado por presuntos delitos de violación y abuso sexual, y volverá al arresto domiciliario total tras haber pasado solo doce días con arresto nocturno.

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió "por estimarse que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima", ante la petición del Ministerio Público de revisar el beneficio otorgado el pasado 23 de julio.

Monsalve, que se arriesga a una pena máxima de al menos 15 años de cárcel, entró en prisión preventiva en noviembre de 2024 y la Justicia le concedió el arresto domiciliario en mayo del año pasado.

Según el fiscal Francisco Jacir, el tribunal se fundamentó en "el hecho de que el solo transcurso del tiempo, de conformidad con lo dispuesto en su momento por la Corte Suprema, no es suficiente para modificar una medida cautelar".

"En segundo lugar, el hecho de, conforme se encuentra acreditado, ciertos hostigamientos que el imputado efectuó en contra de la víctima. Asimismo, la necesidad de protección a la misma, dado el severo daño que se le ha causado. Y por último, la inminencia del juicio oral en su contra", añadió.

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El médico, de 61 años, era el encargado de gestionar el combate contra el crimen organizado y se perfilaba como uno de los rostros más confiables y de mayor proyección del anterior Gobierno, liderado por el progresista Gabriel Boric (2022-2026).

El llamado ‘Caso Monsalve’ estalló en octubre de 2024, cuando la prensa local publicó que una de sus asesoras le denunció por supuesta violación.

Según la denuncia que trascendió a los medios, ambos habrían cenado semanas antes en un restaurante de Santiago e ingerido grandes cantidades de alcohol y después habrían ido juntos a un hotel.

La denunciante aseguró no tener recuerdos de aquella noche más allá de que se despertó en la cama del hotel con signos de haber sufrido una agresión sexual.

La Fiscalía también está investigando a Monsalve de manera paralela por obstrucción a la justicia y por presuntamente violar las leyes de Seguridad del Estado y de Inteligencia, tras haber ordenado a la Policía la revisión de las cámaras de seguridad del hotel antes de que se presentara la denuncia.

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El ‘Caso Monsalve’ fue uno de los golpes más duros que enfrentó el Gobierno de Boric y puso en la mira a varios miembros destacados del Ejecutivo, incluido el propio gobernante, por haberse demorado dos días en cesar de sus funciones al exsubsecretario tras conocerse la denuncia. EFE