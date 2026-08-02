Una fragata italiana aborda un presunto petrolero de la "flota fantasma" rusa en el Mediterráneo

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El Ministerio de Defensa de Italia ha anunciado este sábado que una de sus fragatas ha abordado un presunto petrolero de la "flota fantasma" que Rusia emplea para evadir las sanciones internacionales en aguas del Mediterráneo y que ha comenzado una investigación para verificar su propósito.

El abordaje ha sido efectuado esta mañana por la 'Thaon di Revel', el buque insigina de la misión de la Unión Europea en el Mediterráneo, la EUNAVFOR.

El petrolero en cuestión es el 'Toa Payoh', sujeto a sanciones europeas al formar parte en su momento de esta "flota fantasma".

El barco zarpó el 16 de julio del puerto de Cotonú, Benín, con destino a Estambul y fue interceptado al oeste de Pantelleria. Dado que el capitán del petrolero se negó inicialmente a prestar la cooperación solicitada, un equipo de militares italianos llegó al buque en helicóptero desde la fragata y comenzó a realizar las comprobaciones necesarias.

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La operación, llevada a cabo con el apoyo de un buque griego y un avión de patrulla polaco, duró aproximadamente dos horas y concluyó sin contratiempo. La verificación de la información y la documentación recabadas durante la inspección se encuentra actualmente en curso.