Ucrania acusa a Rusia de utilizar las imágenes de Ceuta para "avivar el miedo y desestabilizar" a Europa

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El Gobierno ucraniano ha acusado este viernes a Rusia de utilizar las imágenes de la crisis migratoria en Ceuta para sus propios intereses propagandísticos, especialmente para "avivar el miedo y desestabilizar" a los países europeos.

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha afirmado que han detectado "una intensa campaña de propaganda rusa en toda Europa" a través de algunos de los canales que continúan operando en el continente, como Pravda y RT.

Según Sibiga, se han registrado más de 1.500 publicaciones en medios que han sido considerados prorrusos, en especial en estas dos cadenas citadas anteriormente. "Pravda en español ha publicado casi 300 de ellas. Cada edición de RT en otros idiomas ha impulsado más de 25 noticias sobre el tema", ha apuntado.

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"Durante años, Moscú ha utilizado la migración y otros temas sensibles para avivar el miedo y desestabilizar países europeos", ha denunciado el ministro ucraniano, que ha explicado que Rusia siempre está dispuesto a "explotar cualquier tema que pueda beneficiar su agenda".

"La única manera de proteger al público de esta interferencia es cortarla de raíz. Todos los recursos de propaganda rusa deberían ser completamente prohibidos en cada país europeo que tome en serio su seguridad nacional", ha propuesto Sibiga, en línea con viejas demandas de Ucrania de limitar los medios rusos en Europa.

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Han sido varios los países europeos que han salido a reaccionar a lo que está sucediendo en Ceuta, donde unas 60.000 personas en las últimas horas han cruzado de manera ilegal de territorio marroquí al exclave español, si bien la mitad de ellas ya han sido devueltas, en una incursión que ha dejado 57 muertos.

Uno de estos ha sido Rusia, que valora lo ocurrido como un nuevo fracaso de la Unión Europea en lo que respecta a su política migratoria. Al mismo tiempo que ha reprochado a España que haya dedicado sus esfuerzos económicos a suministrar armamento y equipos a Ucrania en lugar de a la seguridad de sus fronteras.

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