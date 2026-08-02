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La mexicana Zyanya Parra gana el oro en trampolín de tres metros de los Centroamericanos

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Santo Domingo, 2 ago (EFE).- La mexicana Zyanya Parra conquistó este domingo la medalla de oro en la prueba individual femenina de trampolín de tres metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo hasta el próximo 8 de agosto.

Parra aseguró el primer lugar con una puntuación de 322,45, gracias a sus mejores ejecuciones en las rondas finales, y obtuvo así su segunda medalla de oro en las competencias de clavados de estos Juegos.

La colombiana Daniela Zapata ganó la medalla de plata al sumar 318,15 puntos, mientras que el bronce correspondió a la también mexicana Rut Páez, con 307,45 unidades.

La cubana Anisley García finalizó en la cuarta posición con 295,55 puntos, seguida por la colombiana Viviana Uribe y la cubana Prisis Ruiz.

La dominicana Pierra Rufino ocupó el séptimo lugar y la panameña Zoe Rainey concluyó octava. EFE

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