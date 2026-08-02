Ofrecen hasta 270.000 dólares por información de atentado que dejó 11 heridos en Colombia

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Bogotá, 2 ago (EFE).- Las autoridades colombianas ofrecieron este domingo hasta 800 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por información sobre alias David, un jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al que se le achaca la responsabilidad del atentado con un carro bomba que dejó el sábado 11 heridos en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que "las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias David y alias Nay o Nike, integrantes del cartel narcoterrorista del ELN, como presuntos responsables de ordenar estos ataques contra la población y la Fuerza Pública".

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"Por información que permita su ubicación y captura ofrecemos una recompensa de hasta 800 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por alias David y de hasta 150 millones de pesos por alias Nay o Nike (unos 48.000 dólares)", agregó Sánchez Suárez en X.

Los heridos son "ocho policías y tres particulares", dijo a EFE el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, sobre este ataque perpetrado en la madrugada del sábado contra el comando policial, situado en el barrio Tasajero, muy cerca de viviendas y locales comerciales que sufrieron daños materiales por la explosión.

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La zona donde se produjo el atentado está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.

Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero.

"La Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlos y capturarlos para que respondan ante la justicia. No habrá rincón del territorio donde puedan esconderse. Cada vez tendrán menos lugares donde ocultarse y más ciudadanos dispuestos a colaborar con las autoridades", añadió el ministro.

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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó en X el ataque "que provocó heridas a tres civiles y a 11 policías, algunos de ellos se encuentran graves, y que dejó daños materiales tanto a personas civiles como a la Policía, además de generar miedo y angustia entre la población".

"Reiteramos a los grupos armados no estatales que el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos prohíben estos ataques", agregó este organismo. EFE