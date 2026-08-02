Un menor palestino detenido acabó en el hospital e Israel prohibió la visita de sus padres

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Jerusalén, 2 ago (EFE).- Meses después de su detención, y aún sin juicio, la salud del palestino Mohamed Suleiman, de 16 años, se deterioró tanto que tuvo que ser ingresado en un hospital, e Israel prohibió a sus padres visitarle, explicó a EFE un portavoz de la ONG Médicos por los Derechos de Israel (PHRI), que apeló este caso en el Tribunal Supremo.

Tras meses de arresto, por motivos de seguridad, en la prisión israelí de Ofer (Cisjordania ocupada), el pasado 25 de julio Suleiman fue trasladado "en estado crítico" al Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalén, donde fue sometido a una cirugía de urgencia, además de estar sedado y conectado a un respirador, detalla PHRI en un comunicado.

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Por ello, tres días más tarde, esta ONG y los abogados del adolescente solicitaron al Servicio Penitenciario de Israel (IPS) que sus los padres de Mohamed, residentes en Cisjordania ocupada, pudieran visitar al menor de edad en Jerusalén.

La solicitud fue denegada porque los padres no tienen los permisos necesarios para entrar a Israel desde Cisjordania, donde existen más de 900 puestos de control militares y barreras israelíes para controlar el movimiento de tres millones de palestinos.

Además, el personal penitenciario se negó a retirarle las esposas durante la primera semana hospitalizado, a pesar de que el joven estaba inconsciente, detalló una fuente cercana al suceso al diario Haaretz.

El 29 de julio, PHRI y los padres de Suleiman presentaron una apelación ante el Tribunal Supremo de Israel, solicitando una orden inmediata para visitar a su hijo.

Un día después, el Estado presentó su respuesta, informando al Tribunal que había solicitado la liberación del menor y, tras una vista de urgencia, las autoridades emitieron permisos para que los padres pudieran ir al hospital. Y la Fiscalía militar accedió a su liberación.

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"Es lamentable que haya sido necesario presentar esta apelación" para garantizar la visita de los padres al hospital", concluyó el Tribunal en su dictamen.

"Es difícil evitar la conclusión de que, si su estado no se hubiera deteriorado tan drásticamente —y si el Tribunal Supremo no hubiera intervenido con urgencia—, las decisiones de permitir que sus padres lo vieran y de liberarlo quizás nunca se habrían tomado", explicó en un comunicado Naji Abbas, director del Departamento de Prisioneros y Detenidos de PHRI.

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Por su parte, la Sociedad de Prisioneros Palestinos (SPP), que proporciona defensa legal y apoyo a los detenidos palestinos, precisó hoy en un comunicado que Suleiman había contraído sarna en abril de 2026, lo que le provocó graves infecciones cutáneas, pero que las autoridades penitenciarias se habían negado a tratarle.

Ya en julio, desarrolló fiebre alta y fue trasladado a una clínica penitenciaria, donde se le realizaron exámenes que indicaron que padecía una grave infección del tracto urinario, además de presentar niveles elevados de glucosa en sangre.

Esta asociación indicó que la infección se le había extendido a otros órganos, y a día de hoy, el adolescente permanece aún inconsciente en la unidad de cuidados intensivos.

"Las circunstancias que rodean el caso de Mohamed no son un incidente aislado, sino que reflejan una política israelí sistemática de negar atención médica a los presos hasta que alcanzan estados críticos o irreversibles", denuncia la SPP. EFE