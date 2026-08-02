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Israel dice que soldados libaneses resultaron heridos al pisar un explosivo de Hizbulá

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Jerusalén, 2 ago (EFE).- El Ejército israelí confirmó este domingo que cinco soldados libaneses resultaron heridos en el sur del Líbano, pero dijo que, tras una investigación, se debió a la detonación de un explosivo de Hizbulá, y no a un ataque de sus fuerzas.

"Hoy (domingo), un vehículo perteneciente a las Fuerzas Armadas Libanesas pisó un artefacto explosivo en el sur del Líbano. Como consecuencia de la explosión, cinco soldados resultaron heridos. Tras una investigación, y contrariamente a lo afirmado, se confirmó que el artefacto explosivo no pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", detalla el comunicado castrense.

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Horas antes, el Ejército libanés había informado en un comunicado que los soldados fueron heridos en un ataque israelí contra su vehículo que escoltaba a residentes, en la localidad de Kafra.

Israel y el Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el despliegue en su lugar del Ejército libanés. EFE

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