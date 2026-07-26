Zelenski asegura que Rusia ha solicitado 30.000 militares adicionales a Corea del Norte

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado que el Kremlin ha solicitado 30.000 militares adicionales a Corea del Norte para luchar contra Ucrania en el marco de la invasión lanzada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

"Rusia quiere recibir otros 30.000 soldados de Corea del Norte. Desde junio, los preparativos para recibirlos han estado en marcha en la región rusa de Voronezh. Corea del Norte también se está preparando para transferir lanzadores adicionales de misiles balísticos a Rusia, lo que constituye una amenaza no sólo para Ucrania", ha indicado en un comunicado.

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El mandatario ucraniano ha explicado, en este sentido, que Moscú está "ayudando" a Pyongyang a "aprender cómo hacer la guerra, mejorar sus armas y adquirir experiencia real de combate en su uso". "Todo esto es una amenaza para todos en Asia, que está dentro del alcance de los misiles norcoreanos", ha advertido.

Por otro lado, ha apuntado a que Moscú está preparándose para una nueva movilización de tropas de cara al otoño, según la información recabada por la Inteligencia ucraniana. "En menos de siete meses este año, 221.000 personas se han unido a las filas de las Fuerzas Armadas rusas", ha expresado, instando así a la comunidad internacional a ejercer presión para priorizar las conversaciones de paz.

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Sus declaraciones se producen pocos días después de la visita a la capital rusa, Moscú, de la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, un encuentro que sirvió para reforzar la cooperación bilateral entre las partes con la vista puesta a "largo plazo" y en el marco del plan estratégico firmado en 2024 entre Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Corea del Norte ha reforzado en los últimos meses su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, incluyendo el envío de miles de efectivos, según han denunciado Ucrania y sus aliados occidentales, mientras que ambos países han intensificado también sus contactos políticos y diplomáticos.

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