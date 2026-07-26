Agencias

Los incendios queman en España más de 152.500 hectáreas en lo que va de año

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Madrid, 26 jul (EFE).- Los incendios forestales han quemado en España 152.678 hectáreas desde que comenzó el año, seis veces más que la superficie devastada durante el mismo periodo en 2025, según los últimos datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica.

Hasta este domingo se registraron 32 grandes incendios forestales (GIF), entre ellos los dos que afectan desde hace unos días a las provincias limítrofes de Madrid y Ávila y que han quemado al menos 45.000 hectáreas. EFE

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