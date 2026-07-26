Iberdrola firma 5.336 millones en financiación sostenible hasta junio y acumula un volumen de 71.152 millones

Iberdrola ha alcanzado un volumen de 5.336 millones de euros en nueva financiación sostenible durante el primer semestre del año, de los cuales 4.842 millones de euros corresponden a instrumentos de financiación verde y 494 millones de euros a operaciones vinculadas a criterios de sostenibilidad.

Con esta nueva inyección de recursos, el volumen total de financiación sostenible del grupo energético acumula los 71.152 millones de euros al cierre de los seis primeros meses de 2026, según consta en la información semestral de la compañía consultada por Europa Press.

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Dentro de esta estructura, la partida de bonos verdes se sitúa como la más relevante con 26.679 millones de euros, un hito con el que el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán refuerza su posicionamiento como el principal emisor privado a nivel mundial de bonos verdes destinados a inversión propia.

En la desglose de los 4.842 millones de euros obtenidos mediante financiación verde entre enero y junio, destacan las emisiones de bonos senior por valor de 2.699 millones de euros y de bonos híbridos por 600 millones de euros. A ello se suman 695 millones de euros formalizados a través de préstamos con bancos de desarrollo, 525 millones de euros en préstamos multilaterales, 291 millones de euros mediante estructuras de inversión fiscal energética (TEI) y 32 millones de euros en préstamos bancarios verdes.

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Por su parte, los 494 millones de euros instrumentados en operaciones vinculadas a la sostenibilidad se dividen entre 409 millones de euros suscritos en préstamos bancarios y 85 millones de euros adicionales provenientes de entidades de desarrollo.

Además, la cartera sostenible global de la eléctrica incluye 14.202 millones de euros en líneas de crédito sostenibles, 8.731 millones de euros en financiación estructurada verde y 6.000 millones de euros en papel comercial sostenible.

EMISIÓN DE BONO VERDE DE 1.500 MILLONES PARA INVERSIONES EN REDES.

Entre los hitos financieros más destacados del semestre, Iberdrola cerró la emisión de un bono verde por importe de 1.500 millones de euros para financiar inversiones dedicadas al negocio de redes, en una operación que contó con una demanda de mercado superior a los 4.500 millones de euros -lo que supuso una sobresuscripción de tres veces la oferta-.

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En el plano medioambiental y de gobernanza corporativa, Iberdrola ha ratificado su posición en el índice Dow Jones Best-in-Class World & Europe de S&P de 2026. La empresa se consolida así como la única 'utility' europea que ha logrado figurar en las 26 ediciones celebradas de este catálogo de sostenibilidad desde su creación, situándose a la cabeza del sector a escala internacional.

En materia de digitalización y tecnología, la multinacional española está impulsando la electrificación mediante la integración conjunta de inteligencia artificial y talento humano en más de 450 proyectos activos. Gracias a este desempeño, Iberdrola ha sido distinguida por las publicaciones Fortune y Statista como la 'utility' más innovadora de Europa en el año 2026.

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Todas estas actuaciones forman parte del plan estratégico de la compañía en materia de tecnología e innovación, que contempla una inversión comprometida de 1.600 millones de euros en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) durante el periodo comprendido entre 2025 y 2028.