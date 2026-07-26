Las exportaciones de crudo de Arabia Saudí aumentan en 19,5 % pese a tensiones en Ormuz

El Cairo, 26 jul (EFE).- Las exportaciones saudíes de petróleo aumentaron un 19,5 % durante el mes de mayo pese a las tensiones geopolíticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, destacó este domingo la agencia de Estadísticas oficial saudí.

"Las exportaciones de petróleo aumentaron un 19,5 % (durante mayo) y también su participación en las exportaciones totales (del país árabe) aumentó del 65,7 % en el mismo mes del año pasado al 75,6 % en mayo de 2026", afirmó el ente en un comunicado en su página web.

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Indicó, no obstante, que las exportaciones no petroleras del reino árabe disminuyeron en un 26,1 % frente al mismo período del año pasado, y lo mismo ocurrió en el caso de las importaciones en general, que también experimentaron un descenso de un 19,5 %.

La nota no explica el porqué ni cómo han aumentado las exportaciones de crudo saudíes en medio de las restricciones que impone Irán sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de energía antes del estallido del conflicto, que comenzó a finales de febrero.

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Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo del mundo y uno de los aliados de Washington más afectados por la guerra, logró sortear el bloqueo de Ormuz desviando gran parte de su producción a través del oleoducto estratégico Petroline, que conecta la región oriental saudí con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Esta infraestructura permitió seguir embarcando millones de barriles diarios hacia los mercados mundiales sin cruzar el estrecho en discordia.

Según la nota de Estadísticas, China mantuvo su posición como principal destino de las exportaciones saudíes, representando el 12,3 % del total, seguida de Corea del Sur (9,6 %) y Emiratos Árabes Unidos (7,5 %).

China también encabezó la lista de países exportadores a Arabia Saudí, con una participación del 22 % del total, seguida de Estados Unidos (10,7 %) y Egipto (8,4 %). EFE