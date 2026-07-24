La Reina Sofía, arropada por toda su familia en Mallorca en su verano más complicado

La Reina Sofía afronta el que sin duda es el verano más complicado de su vida tras la muerte, el pasado 15 de enero, de su hermana, fiel compañera y mayor apoyo, la Princesa Irene de Grecia. Una devastadora pérdida que se sumaba a la sufrida por la Emérita apenas un mes antes con el fallecimiento de su íntima amiga la princesa Tatiana Radziwill, con la que era habitual verla disfrutando de sus vacaciones estivales en Palma de Mallorca año tras año.

De ahí que como ha revelado la revista ¡Hola! en primicia toda la familia se haya volcado con la madre del Rey Felipe VI y se hayan organizado para pasar unos días con ella en el Palacio de Marivent. Sus nietos Irene Urdangarín, Froilán y Victoria Federica -acompañada por su novio Jorge Navalpotro- ya se encuentran en la isla balear, al igual que la infanta Elena, que tras pasar unos días con el Rey Juan Carlos en Ginebra aterrizaba este miércoles en Mallorca para reencontrarse con su madre.

PUBLICIDAD

La infanta Cristina se sumará este fin de semana al plan familiar, al igual que sus hijos Juan, Pablo y Miguel junto a sus respectivas novias Sophia Khan, Johanna Zott y Olympia Beracasa, y algunos de los sobrinos griegos de Doña Sofía, que tienen una relación muy especial con ella y quieren arroparla en su primer verano sin su hermana Irene.

En cuanto a la Familia Real, el Rey Felipe VI estará este viernes en Palma y protagonizará varias audiencias en el Palacio Real de la Almudaina, por lo que coincidirá con su madre, sus hermanas y sus sobrinos, siendo las únicas ausentes en este cónclave familiar la Reina Letizia y sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que no llegarán a Marivent hasta finales de julio para disfrutar de sus tradicionales vacaciones estivales en Palma antes de que la heredera al trono empiece sus estudios universitarios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, y de que su hermana pequeña afronte su segundo curso del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de París de la prestigiosa Forward College.

PUBLICIDAD