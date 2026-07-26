La NASA no detecta daños estructurales en las antenas y edificios de su complejo de Robledo (Madrid) por el incendio

La NASA ha confirmado que no ha detectado daños estructurales "significativos" en las antenas o edificios de su complejo en Robledo de Chavela (Madrid) por el incendio forestal que ha afectado a la zona.

Así lo ha anunciado la portavoz de la agencia espacial estadounidense, Bethany Stevens, en un mensaje publicado en su perfil en X. "El 25 de julio, una inspección inicial sobre el terreno realizada por parte del equipo de respuesta a emergencias del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA (MDSCC) encontró daños por incendio forestal principalmente en el pavimento y la vegetación circundante, sin observar daños estructurales significativos en las antenas o edificios", ha señalado.

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La portavoz ha precisado que las inspecciones y pruebas adicionales continuarán "según lo permitan los procedimientos de seguridad", ya que la situación sigue siendo "dinámica" y las evaluaciones exhaustivas avanzarán a medida que las condiciones se estabilicen y mejore el acceso a las instalaciones.

Mientras tanto, el Programa de Comunicaciones y Navegación Espacial (SCaN) ha transferido "sin problemas" el soporte de las misiones a los otros complejos de la Red de Espacio Profundo situados en Goldstone (California, Estados Unidos) y Canberra (Australia), "asegurando la continuidad de las operaciones y las comunicaciones ininterrumpidas con las naves espaciales".

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Asimismo, la agencia ha asegurado que todo el personal destinado en el complejo madrileño se encuentra a salvo y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia españoles, así como del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por su "profesionalidad" y sus "incansables esfuerzos" para proteger la instalación durante la emergencia.

Por último, la NASA ha trasladado su apoyo a sus socios de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyos trabajadores continúan afectados por la situación derivada de los incendios forestales, y ha indicado que seguirá monitorizando la evolución de la emergencia y ofrecerá nuevas actualizaciones cuando disponga de más información.

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