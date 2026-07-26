Irán anuncia avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz

El Ministerio de Exteriores de Irán ha anunciado este domingo avances en las conversaciones técnicas con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz en medio de los intentos de Teherán de imponer tasas a los buques que atraviesen el estratégico paso en concepto de servicios y compensaciones medioambientales.

"El viernes y el sábado se celebraron varias rondas de conversaciones entre Irán y Omán a nivel de viceministros de Exteriores en Teherán, durante las cuales ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre principios comunes y mecanismos operativos para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos de los dos estados ribereños", ha indicado el portavoz de la cartera, Esmail Baqaei.

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Las conversaciones, ha explicado, "fueron útiles y se lograron avances" con respecto a la gestión de Ormuz, donde "no se ha producido ningún cambio en la situación del tráfico". La delegación omaní abandonó la capital, Teherán, el sábado por la noche, si bien se espera que las consultas entre las partes se reanuden, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió el viernes la evacuación de unos 6.000 marinos que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz. "Los marinos han sido dejados a bordo de sus buques a su suerte, sin alimentos, agua, combustible, atención médica, electricidad ni medios para comunicarse con sus familia", lamentó.

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Convertido en el arma principal de presión de Irán para frenar la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el paso de Ormuz ha vivido desde entonces una escalada militar que ha culminado con ataques iraníes a buques y la reimposición por parte de Estados Unidos del cierre perimetral en la zona, que busca el bloqueo de los puertos y buques iraníes.