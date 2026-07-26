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Detienen en Chile al último exmilitar condenado por el crimen del cantautor Víctor Jara

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Santiago de Chile, 25 jul (EFE).- Las autoridades chilenas detuvieron este sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973.

Haase Mazzei fue condenado a un total de veinticinco años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial.

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Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile. EFE

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