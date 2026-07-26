Domingo, 26 de julio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington - El Gobierno de Estados Unidos asegura que mantiene el bloqueo naval contra Irán en medio de la pausa temporal en los bombardeos ordenada por el presidente Donald Trump, para dar margen a los esfuerzos diplomáticos.

FRANCIA INCENDIOS

París - Con especial preocupación por el extenso fuego de Gironda cercano a Burdeos (suroeste), Francia continúa la lucha contra los incendios forestales que asolan el país y que ya han causado cifras inéditas de superficie quemada y de evacuados.

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HONDURAS CORRUPCIÓN

Tegucigalpa - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresa a Honduras, más de cuatro años después de su extradición a EE.UU. y tras haber sido indultado en noviembre por Donald Trump, para presentarse ante un juez por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013.

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ASIA TIFÓN

Pekín - Está previsto que la tormenta tropical Noul toque tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo en la costa comprendida entre las provincias surorientales chinas de Cantón y Fujian, ya con fuerza de tifón, después de que China emitiera una alerta naranja ante su avance y Taiwán activara avisos marítimos por el temporal.

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ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | Brasilia - Las elecciones de 2022 marcaron un hito en la política brasileña con la llegada de cuatro mujeres trans a asambleas regionales y al Congreso Nacional. A pesar de algunas victorias, el camino recorrido desde entonces acumula casos de prejuicio, amenazas y negación de sus identidades de género, incluso en las altas instancias judiciales de Brasil. (Texto) (Foto) (Video)

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UCRANIA GUERRA | Cracovia (Polonia) - El apoyo militar polaco a Ucrania ha pasado de ser incondicional a verse afectado por la crisis en las relaciones bilaterales, lo que ha causado la suspensión de la entrega de nueve cazas MiG-29 hasta que Kiev acceda a compartir su tecnología de drones con Polonia. Por Miguel Ángel Gayo. (Texto)

CUBA EEUU | La Habana - Las autoridades cubanas celebran el aniversario del frustrado asalto al cuartel Moncada, una de las primeras acciones del grupo revolucionario que acabaría tomando el poder en 1959, en el peor momento político y económico de la isla en décadas y bajo la creciente presión de EE.UU. (Texto) (Foto) (Video)

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FESTIVAL BAYREUTH | Berlín - El Festival de Bayreuth presenta Rienzi, la tercera ópera de Wagner y en su día su mayor éxito, pero que no pertenece al canon habitual del evento. Por Rodrigo Zuleta. (Texto)

MÉXICO PRENSA | Ciudad de México - Tras el último asesinato de un periodista en México hace pocos días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ve confirmado un crecimiento "alarmante" de los homicidios contra comunicadores en el país "más letal" para la prensa en toda América, con un aumento de víctimas mortales que la organización no veía desde hace 14 años. (Texto) (Foto)

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VIETNAM CATALUÑA | Da Nang - El presidente catalán, Salvador Illa, viaja a la ciudad portuaria de Da Nang, un núcleo industrial clave de Vietnam, durante su gira asiática con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con este continente, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

ESPECIALES

Con motivo de la investidura de Keiko Fjimori como nueva presidenta de Perú el próximo martes, la Agencia EFE enviará una serie previa con la guía PERÚ INVESTIDURA.

AGENDA INFORMATIVA

América

17:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El Partido Social Democrático (PSD) de Brasil oficializa la candidatura presidencial del conservador Ronaldo Caiado, quien se presenta como una tercera vía frente al progresismo de Luiz Inácio Lula da Silva y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro. (Texto)

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00:00 GMT.- Bogotá.- IBEROAMÉRICA PERIODISMO.- El expresidente colombiano y Nobel de Paz Juan Manuel Santos conversa con la periodista Carmen Aristegui sobre el estado del acuerdo de paz con las FARC diez años después de su firma y la polarización que vive el país, en la última jornada del Festival Gabo. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA IGUALDAD.- Imágenes cotidianas del cuidado responsable y compartido de los hijos en Bolivia y Suecia se exhiben en una muestra fotográfica en La Paz que, según sus organizadores, da testimonio del "cambio social" que supone una mayor participación de los hombres en las tareas de crianza. (Texto) (Foto) (Video)

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Tegucigalpa.- HONDURAS CORRUPCIÓN.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresará a Honduras, más de cuatro años después de su extradición a Estados Unidos y tras haber sido indultado en noviembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, para presentarse voluntariamente ante un juez por un caso de presunto desvío de recursos estatales destinados a financiar una campaña política en 2013. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz Irene Azuela y el actor José María de Tavira hablan con EFE sobre la cinta ‘El Arte es Oscuro y Está Lleno de Horrores’ que narra la crudeza y lo absurdo envuelto en la élite del arte contemporáneo mexicano y estrenará en México durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MILEI.- El presidente argentino, Javier Milei, participa y brinda un discurso en un acto oficial en la Exposición Rural de Buenos Aires (Texto)

Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- Las elecciones de 2022 marcaron un hito en la política brasileña con la llegada de cuatro mujeres trans a asambleas regionales y al Congreso Nacional. A pesar de algunas victorias, el camino recorrido desde entonces acumula casos de prejuicio, amenazas y negación de sus identidades de género, incluso en las altas instancias judiciales de Brasil. (Texto) (Foto) (Video)

La Habana.- CUBA EEUU.- Las autoridades cubanas celebran el aniversario del frustrado asalto al cuartel Moncada, una de las primeras acciones del grupo revolucionario que acabaría tomando el poder en 1959, en el peor momento político y económico de la isla en décadas y bajo la creciente presión de EE.UU. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO PRENSA.- Tras el último asesinato de un periodista en México hace pocos días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ve confirmado un crecimiento "alarmante" de los homicidios contra comunicadores en el país "más letal" para la prensa en toda América, con unos niveles de aumento de víctimas mortales que la organización no ha visto desde hace 14 años. (Texto) (Foto)

Europa

14:00 GMT.- Berlín.- FESTIVAL BAYREUTH.- El Festival de Bayreuth presenta Rienzi, la tercera ópera de Wagner y en su día su mayor éxito, pero que no pertenece al canon habitual del evento. Por Rodrigo Zuleta (Texto)

17:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA UE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa como invitado en el tradicional Libori, fiesta popular de Paderborn, con un discurso dedicado a Europa.

París.- FRANCIA INCENDIOS.- Con especial preocupación por el extenso fuego de Gironda cercano a Burdeos (suroeste), Francia continúa la lucha contra los incendios forestales que asolan el país y que ya han causado cifras inéditas de superficie quemada y de evacuados. (Texto)

Salzburgo.- AUSTRIA GRECIA.- El primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, visita este domingo Austria, donde será recibido por el canciller federal austríaco, el también democristiano Christian Stocker, durante el Festival de Verano de Salzburgo.

Moscú.- RUSIA.- La nave rusa Soyuz MS-28 regresa a la Tierra con tres tripulantes a bordo (Texto)

Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- El apoyo militar polaco a Ucrania ha pasado de ser incondicional a verse afectado por la crisis en las relaciones bilaterales. (Texto)

Salzburgo.- MÚSICA FESTIVAL.- Inauguración oficial del Festival de Salzburgo de ópera, música y teatro, con un discurso de la activista opositora bielorrusa Maria Kalesnikova. (Texto)

África

Rabat.- MARRUECOS MONARQUÍA .- Mohamed VI cumple esta semana 27 años en el trono de Marruecos. Un reinado que ha transformado el país, con grandes infraestructuras, crecimiento y una proyección internacional sin precedentes, pero lastrado por el estancamiento de las reformas políticas y sociales. (Texto)

Asia

Cantón.- ASIA TIFÓN.- Está previsto que la tormenta tropical Noul toque tierra entre la noche del sábado y la mañana del domingo en la costa comprendida entre las provincias surorientales chinas de Cantón y Fujian, ya con fuerza de tifón, después de que China emitiera una alerta naranja ante su avance y Taiwán activara avisos marítimos por el temporal.

Da Nang.- VIETNAM CATALUÑA.- El presidente catalán, Salvador Illa, viaja a la ciudad portuaria de Da Nang, un núcleo industrial clave de Vietnam, durante su gira asiática con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con este continente, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

Tokio.- JAPÓN ANIMALES.- El popular mono Punch, un macaco japonés abandonado al nacer que conquistó al mundo con su inseparable peluche, cumple un año en el zoológico de la ciudad de Ichikawa donde vive. (Texto)

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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