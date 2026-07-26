Lula advierte de una "dura derrota" a la interferencia extranjera tras denegar visados a funcionarios de EEUU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido de que los intentos de interferencia extranjera "sufrirán una dura derrota en las urnas" tras la decisión de su Ejecutivo de denegar el visado a dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quienes la administración Trump planeaba enviar para auditar el sistema electoral brasileño.

"A cualquiera del extranjero que quiera interferir en las elecciones brasileñas, les advierto que recibirán una dura derrota aquí en las elecciones", ha enfatizado el presidente brasileño, durante un acto político en apoyo a la candidatura de Fernando Haddad a gobernador de Sao Paulo.

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Lula ha afirmado que el país es soberano y que cualquiera que intente influir en el proceso electoral brasileño "recibirá una dura derrota", calificando la decisión de la Casa Blanca de "injerencia".

"Que nadie de fuera venga a meter las narices en nuestras elecciones. No soy de hacer alardes, no me gusta prometer lo que no puedo cumplir, pero os voy a decir algo que llevo desde que nací, algo que aprendí de una madre analfabeta: andar con la cabeza alta, tener vergüenza y carácter, cosas que no se encuentran en el centro comercial ni en Mercado Livre. El carácter y el sentido de la vergüenza se adquieren desde la cuna, se aprenden de padre y madre", ha proclamado ante cientos de personas.

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Estas declaraciones llegan después de que las autoridades brasileñas hayan confirmado la retirada de los visados al subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Riley Barnes, y el subsecretario adjunto, Samuel Samson, por considerar que su visita tenía motivaciones políticas en el contexto electoral.

Según la agencia de noticias estatal brasileña, la intención de los representantes estadounidenses era de hablar con funcionarios electorales para abordar la libertad de expresión en relación con las elecciones de octubre.

De esta manera, el cuestionamiento sobre las máquinas de votación electrónicas ha vuelto a cobrar protagonismo después de que el recién proclamado candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente convicto Jair Bolsonaro, difundiera información falsa sobre las máquinas de votación brasileñas.

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El Partido Liberal de Brasil ha elegido formalmente este sábado a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial a las elecciones de octubre al término de una convención en Sao Paulo. El hijo del expresidente es apoyado por el presidente argentino, Javier Milei, quien ha estado presente en el acto, y por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.