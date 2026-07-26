El sureste de China, en alerta máxima tras la llegada del tifón Noul

Shanghái (China), 26 jul (EFE).- Las autoridades chinas emitieron este fin de semana una alerta roja, la de mayor gravedad, ante la llegada del tifón Noul, que tocó tierra en la madrugada del domingo en la provincia suroriental de Cantón con vientos de más de 160 kilómetros por hora (km/h).

Según el Centro Meteorológico Nacional (NMC) chino, Noul tocó tierra hacia las 03:50 hora local del domingo (19:50 GMT del sábado) en la localidad de Pinghai, y se espera que vaya desplazándose en dirección norte-noroeste a lo largo de la jornada a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, "debilitándose rápidamente".

PUBLICIDAD

De hecho, según la plataforma de seguimiento de fenómenos meteorológicos Zoom.earth, el pronóstico es que, hacia las 14:00 hora local (06:00 GMT), Noul haya caído ya a categoría de tormenta tropical grave, con vientos de unos 110 km/h.

Por tanto, el NMC redujo a naranja -el segundo nivel- la alerta por tifón a las 06:00 hora local del domingo (22:00 GMT del sábado), pero mantuvo en roja la activada por lluvias torrenciales en Cantón y en algunas zonas de las cercanas provincias de Fujian, Jiangxi y Hunan, con pronósticos de precipitaciones "extremadamente intensas", de hasta entre 250 y 500 milímetros (mm).

PUBLICIDAD

A lo largo de las últimas jornadas, las autoridades habían extremado precauciones ante la llegada del tifón, reubicando a más de 340.000 personas en Cantón hasta la tarde del sábado y a otras 23.000 en la vecina Fujian, ofreciendo resguardo a cientos de buques y estrechando el seguimiento de posibles indicadores de inundaciones en hasta siete provincias.

En la región semiautónoma de Hong Kong, situada en la costa de Cantón, el observatorio meteorológico local llegó a activar el segundo mayor nivel de alerta ante la llegada de Noul, que dejó al menos nueve heridos y que obligó a cancelar unos 700 vuelos y casi 200 trenes.

PUBLICIDAD

Noul, el duodécimo tifón del año según la nomenclatura china, llega menos de dos semanas después del tifón Bavi, que dejó 135 heridos en Taiwán, obligó a evacuar a más de 1,7 millones de personas en la provincia china de Zhejiang y alteró la actividad de varios aeropuertos del este del gigante asiático.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)