Venezuela conmemora un mes del doble terremoto con miras a la reconstrucción

Caracas, 24 jul (EFE).- Venezuela conmemoró este viernes un mes del devastador doble terremoto que afectó la zona norte del país con misas y la evaluación de planes de crédito para ayudar a las familias que sufrieron daños graves en sus viviendas, así como con llamados de 39 ONG a la transparencia y rendición de cuentas sobre el programa de reconstrucción.

En la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- cientos de personas se concentraron para celebrar una misa en honor a los fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, entre ellos 48 integrantes de la casa de estudios.

PUBLICIDAD

De acuerdo al último balance oficial de este viernes, han fallecido 5.546 personas, 16.740 sufrieron heridas y cerca de 18.000 personas quedaron sin viviendas.

Eduardo Enrique Soto, sacerdote de la Parroquia Universitaria de la UCV, dijo a EFE que la misa también sirvió para agradecer el trabajo de estudiantes, voluntarios y rescatistas que ayudaron a los más afectados por el desastre.

Para el sacerdote, el doble terremoto debe servir como una oportunidad para dejar de lado las diferencias ideológicas.

Igualmente, en el sector La Lucha de la parroquia Urimare del estado La Guaira, el más afectado por los sismos, los vecinos se reunieron para rezar un Rosario en honor a los fallecidos de la zona.

En esa zona, murieron nueve personas, por lo que decidieron hacer un homenaje con un Rosario.

"Solo les pido que me den fuerza, a mi hija mayor, que me de muchísima fuerza, mi primo, mi tío, que nos den fuerzas para seguir avanzando, seguir soportando esto, seguir aguantando este gran dolor que dejó todo", dijo a EFE Jesús Velásquez, residente del sector, quien perdió a sus familiares en la tragedia.

PUBLICIDAD

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que su Gobierno trabaja en un "plan maestro" para la reconstrucción de Venezuela.

Asimismo, dijo que la reconstrucción tiene que ir también por el lado humano, en educación y en trabajo, al tiempo que pidió a los venezolanos no perder la fe.

Por otra parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que se reunió con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto.

Las autoridades, de acuerdo a una nota de prensa, evaluaron un programa crediticio para avanzar en la atención a las familias afectadas por el doble terremoto, con financiamiento para reparar edificaciones que se otorgarán a condominios y personas naturales, así como acceso a recursos para comprar una casa, en aquellos casos donde hubo pérdida total.

PUBLICIDAD

Asimismo, sostuvo que todas las medidas se están diseñando para no causar impacto en la masa monetaria, toda vez que se implementarán sobre la base de recursos en divisas.

Expertos siguen calculando el monto preciso para la reconstrucción tras los devastadores terremotos de hace un mes, pero se estima que superará los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9 % del producto interno bruto (PIB).

El economista Asdrúbal Oliveros dijo a EFE que la reconstrucción requerirá entre 12.000 millones y 15.000 millones de dólares, lo que considera una cifra "muy significativa" para una nación con un PIB alrededor de los 110.000 millones.

Por otra parte, un grupo de 39 ONG exigió este viernes que se publique de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción en el país suramericano.

Las ONG también pidieron incluir los criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, de acuerdo a un comunicado publicado por Laboratorio de Paz en su página web.

Un mes después del doble terremoto, habitantes de Caracas y La Guaira siguen sintiendo miedo y nervios, mientras se mantienen a la expectativa en cuanto a los planes de reconstrucción y reparaciones de daños en infraestructuras.

Tibisay Farías salió a dar una vuelta con su familia para calmar los nervios, según dijo a EFE, porque el pasado 24 de junio, cuando ocurrió el doble terremoto, era festivo nacional en Venezuela, igual que este viernes, cuando se conmemora el natalicio del Libertador Simón Bolívar.

PUBLICIDAD

Entretanto, una joven comerciante que no quiso identificarse, señaló a EFE que se siente rara un mes después del doble terremoto que dejó daños en el techo de su negocio, incluyendo temas eléctricos, de agua potable y de un muro que cayó.

Igualmente, Mervin Tera, un peluquero de 44 años y residente del sector La Lucha en La Guaira, dijo que todavía hay miedo y nervios sobre el doble terremoto, por lo que algunos de sus vecinos todavía prefieren dormir en tiendas de campaña a la afueras de sus casas. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)