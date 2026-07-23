Muere el expiloto de Fórmula 3 Zdenek Chovanec a los 21 años

El expiloto Zdenek Chovanec, que compitió el campeonato del mundo de Fórmula 3 en 2021 y 2022, falleció a los 21 años, según ha informado la cuenta de la competición en sus redes sociales.

"Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022", afirmó el comunicado.

El piloto, nacido en Venezuela y con orígenes checos, corrió durante su carrera con licencia portuguesa. "Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", expresaron en redes sociales.