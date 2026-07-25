Sheinbaum afirma que México reanudará exportación de ganado mexicano hacia EEUU

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que México reanudará la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, después de haber recibido una carta de la secretaria de Agricultura de ese país, Brooke Rollins, en la que ratifica dicha decisión.

"Recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano", escribió la mandataria mexicana en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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La titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno ya cuenta con instrucciones para acelerar aún más "los trabajos y la colaboración con Estados Unidos" y así "tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado".

"La exportación se reanudará a partir de las últimas semanas de agosto", precisó Sheinbaum, quien indicó que los primeros trabajos se realizarán en Agua Prieta, en el estado de Sonora, al noroeste de México, para después contar con "dos puntos adicionales en el (norteño) estado de Chihuahua".

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La mandataria destacó esta como "una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos" y reconoció también el "esfuerzo" de las autoridades mexicanas y estadounidenses en "contener la plaga del gusano barrenador", motivo por el que EE.UU. suspendió temporalmente la importación de ganado mexicano.

"Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos", apuntó.

En esa misma línea, agradeció a la titular de Agricultura del país vecino, con quien ha "construido una relación respetuosa y muy positiva".

Por su parte, el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, confirmó, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, "la reapertura gradual de puertos fronterizos para el comercio de ganado con México, comenzando por el puerto de entrada de Douglas, Arizona".

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"Como parte de los esfuerzos impulsados por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein para erradicar el gusano barrenador del ganado, @SecRollins @USDA anunció la reapertura gradual de puertos fronterizos para el comercio de ganado con México", anunció.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos levantará la prohibición a las importaciones de ganado mexicano que impuso hace más de un año para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo se ha desplazado hacia el norte a través de Centroamérica y fue detectada en junio en granjas de Texas y en Nuevo México.

Estados Unidos planea reanudar la importación de ganado mexicano en el puerto de entrada de Douglas, Arizona, en 30 días y, finalmente, abrir dos puertos de entrada adicionales en Nuevo México. EFE