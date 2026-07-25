La ONU renueva por cuatro años el mandato de Volker Türk como Alto Comisionado para los Derechos Humanos

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes la renovación por un período adicional de cuatro años del mandato de Volker Türk como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, puesto que ocupa desde octubre de 2022, por lo que permanecerá en el cargo hasta octubre de 2030.

La decisión ha salido adelante con el respaldo de 144 de los Estados miembros, mientras que diez países han votado en contra, entre ellos Argentina, Israel, Rusia y Estados Unidos, y otros trece se han abstenido.

Tras conocerse el resultado de la votación, Türk ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en él y ha reivindicado la importancia de la defensa de los derechos fundamentales en el actual contexto internacional.

"Profundamente agradecido por la oportunidad de poder seguir sirviendo como Alto Comisionado. Los Derechos Humanos son el antídoto contra la turbulencia y el derrotismo de hoy", ha expresado en una publicación en redes sociales, antes de prometer que dará todo de sí "por los derechos humanos de todos" y "en todas partes".

PUBLICIDAD

El austriaco inició su mandato como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el pasado 17 de octubre de 2022, en un contexto de "crecientes desafíos" que tenía entre sus principales frentes la guerra en Ucrania o el seguimiento de cuestiones espinosas como la situación de Xinjiang, en China.

Türk, octavo Alto Comisionado desde la creación del puesto, recogió el testigo de la chilena Michelle Bachelet, quien abandonó el caro a finales de julio de ese mismo año, precisamente con un último informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la mencionada región china.

PUBLICIDAD