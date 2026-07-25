Varios expresidentes de Latinoamérica asistirán a la investidura de Fujimori

Lima, 24 jul (EFE).- Varios exmandatarios de derecha de países de América Latina asistirán el próximo martes en Lima a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

Así lo confirmó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, en declaraciones a periodistas durante los preparativos de la ceremonia de transmisión del mando supremo que dará inicio al mandato de cinco años para el que ha sido elegida la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

PUBLICIDAD

La investidura contará con la asistencia del presidente del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en España.

Entre los expresidentes latinoamericanos que fueron invitados por Fujimori a la ceremonia destaca el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), quien suscribió en 1998 con Alberto Fujimori los acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre ambos países donde se produjeron varias guerras.

PUBLICIDAD

También figuran entre los asistentes algunas expresidentas que alcanzaron a ejercer de mandatarias en otros países antes de que Fujimori se convirtiese, en su cuarto intento, en la primera mujer en ser elegida presidenta en Perú. Es el caso de la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) y de la panameña Mireya Moscoso (1999-2004).

Otro exgobernante que también acompañará a Fujimori el próximo martes es el paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) y el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), que también fue contemporáneo al mandato de Alberto Fujimori.

Asimismo, está confirmada también la presencia en Lima de los principales organismos internacionales de integrados, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez; y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

PUBLICIDAD

Previamente, el canciller peruano ya había anticipado la presencia de ocho jefes de Estado, entre ellos el rey de España, Felipe VI; así como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

PUBLICIDAD

De esta forma, el fujimorismo volverá al gobierno de Perú, cerca de 26 años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón, en medio de un gigantesco escándalo de corrupción junto a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que le llevó después a ser detenido y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos. EFE